Как в Украине зарегистрировать ребенка, родившегося в оккупации

В Украине из-за полномасштабного вторжения РФ был изменен порядок предоставления услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Заработали новые правила регистрации рождения ребенка на территориях, которые находятся под временной оккупацией.

Об этом передали в пресс-службе министерства юстиции Украины.

Сейчас, пока продолжается война, государственная регистрация рождения проводится любым органом ЗАГСа по обращению одного или двух родителей, а также одного из родственников, друзей или другого доверенного лица, в том числе в органы местного самоуправления (исполнительных комитетов сельских, поселковых, городских советов).

Регистрация рождения малышей на оккупированной территории

Если новорожденный был зарегистрирован на временно неподконтрольной украинским властям территории, родители могут обратиться в суд на свободной части Украины в упрощенной процедуре и без уплаты судебного сбора.

К перечню оснований для государственной регистрации рождения ребенка должно быть решение суда об установлении факта рождения, подлежащего немедленному исполнению.

Что нужно для регистрации малыша

Привычными основаниями для государственной регистрации рождения является медицинское заключение о рождении и медицинское свидетельство о рождении (форма № 103/о).

Если с этим проблема, то может быть справка произвольной формы без печати, которую выдал медицинский работник при отсутствии возможности заполнения медицинского свидетельства.

Подтверждением факта рождения ребенка вне медучреждения сейчас проводится предоставлятелями медицинской помощи путем заполнения врачом медицинского свидетельства о рождении (ф. № 103/о) после проведенного осмотра роженицы и самого малыша.

"Конечно, такой осмотр возможен, если в первично учетной медицинской документации женщины, в том числе в электронной системе здравоохранения, имеются сведения, подтверждающие факт беременности такой женщины", - отметили в Минюсте.

Сроки регистрации

Согласно правилам Семейного кодекса Украины, родители должны зарегистрировать рождение ребенка в течение 1 месяца, но также они вправе обратиться в отдел государственной регистрации ЗАГСа в более поздние сроки.

В период войны ответственность за нарушение месячного срока - не применяется.

Государственная регистрация рождения проводится бесплатно.