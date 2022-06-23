Породіллям роздадуть набори для новонароджених: хто і як може отримати

Що входить в набір для новонародженого

Ініціатори проекту BGV Charity Fund зібрали та доставили в Україну 10 тисяч наборів для новонароджених та їхніх матерів (вартість одного такого набору становить майже 4 тисячі гривень - їх українцям роздають безплатно). У кожному з них спеціалізовані товари з Німеччини, серед яких:

Дитячий одяг (боді, ромпери, шкарпетки та капелюшки),

дитяче харчування та смаколики для мам,

чоловічки-спальники для новонароджених,

підгузки,

пляшечки,

соски,

килимки для пеленання,

пелюшки,

засоби для догляду за шкірою малюка та мами,

гігієнічні засоби (прокладки, вологі серветки та вологі рушнички).

Що входить в набори для новонароджених і їх мам (фото: bgvfund.org)

Хто і як може отримати

Роздавати такі 10 тисяч наборів будуть громадянам України, чия дитина на момент подачі заявки не повинна бути старша за 2 місяці (товари в благодійному наборі передбачені саме для дітей вікової категорії 0-2 місяці та їх мам).

Щоб отримати набір, потрібно заповнити коротку онлайн-заявку на сайті благодійного фонду (за цим посиланням), зазначити:

інформацію про маму і дитину,

контакти батьків для отримання,

дані для відправки набору "Новою Поштою",

до заявки потрібно додати фото або скан необхідних документів - свідоцтва про народження дитини та паспорта або ID-карти матері.

Протягом тижня заявка буде оброблена, і якщо вся інформація вказана коректно, на електронну пошту прийде підтвердження і буде здійснена відправка за вказаною адресою або у відділення "Нової Пошти". А якщо в заявці щось не так, то представник фонду сам зв'яжеться для уточнення інформації.