Роженицам раздадут наборы для новорожденных: кто и как может получить
В Украине роженицы могут получить набор для новорожденных в рамках благотворительной инициативы. Отправляют их получателям из любой области и населенного пункта в почтовое отделение или просто адресно по всей стране бесплатно.
Как получить набор и что входит в посылку - читайте в материале ниже.
Что входит в набор для новорожденного
Инициаторы проекта BGV Charity Fund собрали и доставили в Украину 10 тысяч наборов для новорожденных и их матерей (стоимость одного такого набора составляет почти 4 тысячи гривен - их украинцам раздают бесплатно). В каждом из них специализированные товары из Германии, среди которых:
- детская одежда (боди, ромпера, носки и шляпки),
- детское питание и вкусности для мам,
- человечки-спальники для новорожденных,
- подгузники,
- бутылочки,
- соски,
- коврики для пеленания,
- пеленки,
- средства по уходу за кожей малыша и мамы,
- гигиенические средства (прокладки, влажные салфетки и влажные полотенца).
Что входит в наборы для новорожденных и их мам (фото: bgvfund.org)
Кто и как может получить
Раздавать такие 10 тысяч наборов будут гражданам Украины, чей ребенок на момент подачи заявки не должен быть старше 2 месяцев (товары в благотворительном наборе предусмотрены именно для детей возрастной категории 0-2 месяца и их мам).
Чтобы получить набор, нужно заполнить краткую онлайн-заявку на сайте благотворительного фонда (по этой ссылке), указав:
- информацию о маме и ребенке,
- контакты родителя для получения,
- данные для отправки набора "Новой почтой",
- к заявке нужно добавить фото или скан необходимых документов - свидетельства о рождении ребенка и паспорта или ID-карты матери.
В течение недели заявка будет обработана, и если вся информация указана корректно, на электронную почту придет подтверждение и будет осуществлена отправка по указанному адресу или в отделение "Новой почты". А если в заявке что-то не так, то представитель фонда сам свяжется для уточнения информации.
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