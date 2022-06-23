Породіллям роздадуть набори для новонароджених: хто і як може отримати
В Україні породіллі можуть отримати набір для новонароджених в рамках благодійної ініціативи. Відправляють їх одержувачам з будь-якої області та населеного пункту в поштове відділення або просто адресно по всій країні безплатно.
Як отримати набір і що входить в посилку - читайте в матеріалі нижче.
Що входить в набір для новонародженого
Ініціатори проекту BGV Charity Fund зібрали та доставили в Україну 10 тисяч наборів для новонароджених та їхніх матерів (вартість одного такого набору становить майже 4 тисячі гривень - їх українцям роздають безплатно). У кожному з них спеціалізовані товари з Німеччини, серед яких:
- Дитячий одяг (боді, ромпери, шкарпетки та капелюшки),
- дитяче харчування та смаколики для мам,
- чоловічки-спальники для новонароджених,
- підгузки,
- пляшечки,
- соски,
- килимки для пеленання,
- пелюшки,
- засоби для догляду за шкірою малюка та мами,
- гігієнічні засоби (прокладки, вологі серветки та вологі рушнички).
Що входить в набори для новонароджених і їх мам (фото: bgvfund.org)
Хто і як може отримати
Роздавати такі 10 тисяч наборів будуть громадянам України, чия дитина на момент подачі заявки не повинна бути старша за 2 місяці (товари в благодійному наборі передбачені саме для дітей вікової категорії 0-2 місяці та їх мам).
Щоб отримати набір, потрібно заповнити коротку онлайн-заявку на сайті благодійного фонду (за цим посиланням), зазначити:
- інформацію про маму і дитину,
- контакти батьків для отримання,
- дані для відправки набору "Новою Поштою",
- до заявки потрібно додати фото або скан необхідних документів - свідоцтва про народження дитини та паспорта або ID-карти матері.
Протягом тижня заявка буде оброблена, і якщо вся інформація вказана коректно, на електронну пошту прийде підтвердження і буде здійснена відправка за вказаною адресою або у відділення "Нової Пошти". А якщо в заявці щось не так, то представник фонду сам зв'яжеться для уточнення інформації.
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