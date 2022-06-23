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Породіллям роздадуть набори для новонароджених: хто і як може отримати

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Четвер 23 червня 2022 18:05
Породіллям роздадуть набори для новонароджених: хто і як може отримати Фото: в Україні породіллі можуть безплатно отримати набори для новонароджених (jimmy conover / unsplash)
Автор: Володимир Костирін

В Україні породіллі можуть отримати набір для новонароджених в рамках благодійної ініціативи. Відправляють їх одержувачам з будь-якої області та населеного пункту в поштове відділення або просто адресно по всій країні безплатно.

Як отримати набір і що входить в посилку - читайте в матеріалі нижче.

Що входить в набір для новонародженого

Ініціатори проекту BGV Charity Fund зібрали та доставили в Україну 10 тисяч наборів для новонароджених та їхніх матерів (вартість одного такого набору становить майже 4 тисячі гривень - їх українцям роздають безплатно). У кожному з них спеціалізовані товари з Німеччини, серед яких:

  • Дитячий одяг (боді, ромпери, шкарпетки та капелюшки),
  • дитяче харчування та смаколики для мам,
  • чоловічки-спальники для новонароджених,
  • підгузки,
  • пляшечки,
  • соски,
  • килимки для пеленання,
  • пелюшки,
  • засоби для догляду за шкірою малюка та мами,
  • гігієнічні засоби (прокладки, вологі серветки та вологі рушнички).

Породіллям роздадуть набори для новонароджених: хто і як може отримати

Що входить в набори для новонароджених і їх мам (фото: bgvfund.org)

Хто і як може отримати

Роздавати такі 10 тисяч наборів будуть громадянам України, чия дитина на момент подачі заявки не повинна бути старша за 2 місяці (товари в благодійному наборі передбачені саме для дітей вікової категорії 0-2 місяці та їх мам).

Щоб отримати набір, потрібно заповнити коротку онлайн-заявку на сайті благодійного фонду (за цим посиланням), зазначити:

  • інформацію про маму і дитину,
  • контакти батьків для отримання,
  • дані для відправки набору "Новою Поштою",
  • до заявки потрібно додати фото або скан необхідних документів - свідоцтва про народження дитини та паспорта або ID-карти матері.

Протягом тижня заявка буде оброблена, і якщо вся інформація вказана коректно, на електронну пошту прийде підтвердження і буде здійснена відправка за вказаною адресою або у відділення "Нової Пошти". А якщо в заявці щось не так, то представник фонду сам зв'яжеться для уточнення інформації.

Нагадаємо, раніше педіатр і дитячий гастроентеролог розповіла про новий спосіб, який дозволить без проблем нагодувати малюка.

Додамо також, перед цим у Мін'юсті пояснили, як в Україні зареєструвати дитину, яка народилася в окупації.

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