Рождество Христово: история и традиции, что нельзя делать в большой праздник

Рождество Христово отмечают в Украине 7 января православные и греко-католики по Юлианскому календарю. Этот великий религиозный праздник для верующих православных Церквей, в хронологическом порядке занимает первое место в литургическом цикле, посвященном земной жизни Сына Божьего.

В православии Рождество входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.

В Украине, а также в более, чем 100 странах, Рождество является официальным праздником и выходным.

Праздник Рождества символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы. По традиции православные приветствуют друг друга словами: "Христос родился!", отвечая на них - "Славим Его!".

Обычаи празднования Рождества меняются в зависимости от региона Украины. К примеру, в западных областях считают, что стол должен изобиловать мясными блюдами, а дети ходят колядовать только в утро Рождества - 7 января. На востоке страны - наоборот, колядки слышны до вечерней зари, а утро Рождества семья встречает вместе.

После праздничного ночного богослужения 7 января православные поздравляют друг друга со светлым праздником Рождества Христова и разговляются - оканчивается Филипповский пост.

На Святой вечер накануне Рождества на стол ставят постные угощения (Фото: pixabay.com/RitaE)

Дома и церкви на Рождество украшают елями и хвойными ветвями, которые символизируют вечную жизнь, а традиция наряжать рождественскую ель связана с образом райского дерева, изобилующего плодами.

Накануне Рождества - 6 января - на Святвечер (Сочельник или Богатая кутья) хозяйки ставили на стол 12 постных блюд в честь 12 апостолов. Кутья должна была быть богатой - из пшеницы, с маком, медом, орехами. В нее часто добавляют изюм, курагу, цукаты, но основной ингредиент - пшеница - остается неизменным. Нужно сказать, что некоторые варят ее из риса, но на самом деле пищу из рисовой крупы традиционно готовили на поминальное угощение - "канун", и такому блюду на праздничном рождественском столе не место.

В некоторых регионах было принято первую ложку кути подбрасывать к потолку - приносить жертву духам умерших родственников.

Рождественская кутья (Фото: facebook.com/itreba.org)

Кроме кутьи, на предрождественском ужине обязательно должны быть борщ, рыба, грибы, пироги с фасолью и капустой, картофель и компот.

По традиции, установившейся в Киевской Руси-Украине, на Рождество глава семейства должен быть "спрятаться" за блюдом с пирожками и спросить у детей, видно ли его. На это дети должны были ответить, что не видно, и тогда глава семейства желал, чтобы в доме всегда был достаток, чтобы за пирогами не было видно стола. Начинали трапезу с совместной молитвы, и каждый сначала брал кутю, а потом приступали к другим блюдам.

Еще один неизменный атрибут рождественского праздника - колядование. Дети и молодежь собирались группками, чтобы продолжить его в каждой хате, где начинали ходить по хатам со звездой и исполнять обрядовые песни - колядки, прославляя рождение Иисуса Христа.

Отметим, что праздник Рождества Христова вобрал в себя много обрядов и обычаев еще с древних, языческих времен. Так, историки утверждают, что праздник заимствован христианами из древних религий и культов, когда отмечалось рождения богов - древнеегипетского Осириса, древнегреческого Диониса, древнеиранского Митры и других. Дата этих праздников приходились на конец декабря - начало января, дня зимнего солнцестояния, "поворота к весне". Утверждая христианство и монотеизм на территории Киевской Руси, первые отцы церкви переосмыслили языческую атрибутику в христианском контексте и сохранили в церковной традиции многое, что было в язычестве. Например - сельскохозяйственный крестьянский календарь, который во многом был разработан еще в языческие времена. Таким образом, в Украине, как и в других странах мира, день начала нового солнечного, земледельческого, года получил новый, христианский смысл, как Рождество.

К примеру, в сохранившейся с давних времен колядке "Ой дай, Боже" перед запевом в речетативе звучит обращение к Морозу и приглашение на кутью (в украинской мифологии Мороз являл собой божество холода, метели и льда, которое могло нанести вред людям и их скоту, если его не приглашают и не угощаю этим блюдом-оберегом вечером накануне празднованя), а в тексте самой песни также звучит хвала солнцу, божество которого в языческие времена называли Даждьбог. Этнографы считают, что рефрен-припев "Ой Даждьбоже" позже, с приходом христианства, сменился на "Дай Бог"...

Первые упоминания о Рождестве приходятся на II век нашей эры. Тогда, как и в последующие годы до IV века, Рождество выпадало на 6 января. Позднее эта традиция была изменена для римско-католической и протестантской церкви (25 декабря).

Согласно евангельскому преданию, когда римский император Август, правивший Иудеей, объявил перепись населения, и каждый должен был записаться именно там, откуда был родом, - праведный Иосиф отправился с обрученной ему Пресвятой Девой Марией в свой родной город Вифлеем.

В гостинице не оказалось свободных мест, поэтому Иосиф и Мария нашли приют в пещере, куда загоняли домашних животных (на древнеславянском - вертеп). В этом вертепе и родился Иисус. Младенца Богородица положила в ясли.

Первыми поклониться воплотившемуся Богу пришли пастухи, которых известил Ангел. Вслед за ними пришли волхвы - восточные мудрецы-язычники, узнавшие о свершившемся чуде по появлению на небе необычной звезды. Эта звезда привела волхвов к месту Рождения Иисуса и потому именуется Вифлеемской.

Рождение Иисуса Христа и пришествие волхвов (Изображение: фото из открытых источников)

С 7 января православные начинают праздновать святки, которые продолжатся до 19 января - праздника Крещения. Святки считаются одним из самых веселых и радостных периодов в году. По древним украинским поверьям, в эти дни по Земле странствует новорожденный Бог.

В это время старались отложить земные заботы и подумать о вечном - всякий труд на святки считался грехом.

Еще один строгий запрет касался ссор и ругани, тем более между родными - на праздники такие конфликты считались особо плохой приметой и сулили неудачи всему семейству.

В каждый дней святок нужно посещать церковные службы или читать дома отрывки из Священного Писания, в которых рассказывается о Рождестве Христовом.