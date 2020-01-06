Рождественский суперфуд: Супрун раскрыла интересные факты про кутью

Рождественская кутья (Фото: facebook.com/itreba.org)

Уляна Супрун объяснила, как лучше готовить кутью на Рождество и почему она полезна

Кутья на Рождество является традиционным блюдом на праздничном столе в Святвечер, и готовят ее в разных регионах по своим особенным рецептам. Уляна Супрун раскрыла несколько интересных фактов про этот суперфуд и отметила его большую пользу, а также взглянула на рождественское лакомство с точки зрения нутрициологии.

Кутью делают из пшеницы, а иногда из тестяных бобалек или конопляных семян. Ее могут заливать компотом или виноградным соком или даже вином, добавляют изюм, груши-дички, орехи, мак, а иногда готовят даже из риса и айвового варенья, говорится в публикации экс-руководителя Минздрава Украины на странице в Facebook.

"В идеальном рационе, который помогает нам сохранить много лет полноценной жизни, каждый день есть цельнозерновые злаки, орехи, семечки, фрукты и ягоды. Чтобы не быть голословными: по данным исследования, опубликованного в 2019 году в журнале Lancet, недостаток в рационе цельнозерновых злаков является второй по распространенности "пищевой" причиной сердечно-сосудистых болезней во всем мире (первая - избыток соли). Далее идет недостаток семян и орехов и фруктов", - говорится в публикации.

Безусловно, развитие болезней сердца и сосудов - сюжет сложный, и одним только питанием коронарную болезнь сердца не предотвратить, но кутья существенно снижает возможные риски.

"Ведь кутья - это и есть злаки (пшеница или ячмень), орехи, семечки: мак, конопля, даже халва и сушеные фрукты и ягоды: черника, изюм, груши, яблоки, чернослив, и сделанный из них компот. Даже виноградный сок и красное вино, которыми иногда засмачують кутью, это источники полифенолов", - объяснила Супрун.

В отличие от белого хлеба из муки, совершенно очищенного от отрубей и зародышей, то есть лишенного значительной части клетчатки и витаминов, в кутье - цельнозерновые злаки.

"В пшеничном зерне, может прорасти, если посадить, пищевых волокон и тиамина (витамина В1) в пять раз больше, чем в муке, на 20% больше белка, почти в 3.5 раза больше калия, и в 4,5 больше ниацина (витамина В3)", - рассказала медик.

Супрун подчеркнула, что клетчатка является одним из краеугольных камней здоровья: она уменьшает гликемический индекс продуктов, становится пищей для кишечной микрофлоры и тем самым поддерживает баланс в кишечнике (эубиоз). Если в кишечнике дисбиоз, то у человека возможны ожирение, нарушение жирового обмена, общее воспаление, болезни кишечника и нарушение местного иммунитета желудочно-кишечного тракта, а также запоры. Чтобы это предотвратить, нужно принимать в пищу цельнозерновой хлеб и пшеницу.

К слову, ячмень (перловка) стала активно появляться в меню хороших ресторанов и дорогих магазинов, и эксперт рекомендует вернуть это блюдо в ежедневное домашнее меню - к тому же он очень доступно и имеет высокую питательную ценностью. В 100 граммах ячменя более половины суточной потребности в клетчатке, 10 граммов белка богатого незаменимыми аминокислотами, широкий спектр микроэлементов, и 20% дневной потребности в магнии и витамине В6.

Супрун называет мак еще одним суперфудом. Белок составляет 18% массы маковых семян, причем это белок, богатый на ВСАА (аминокислоты с разветвленной цепью), за которыми "охотятся" атлеты. Мак - это один из лучших источников кальция, магния, марганца, цинка и железа. В нем также рекордно много тиамина. Семена содержат 20% пищевых волокон, почти 50% ненасыщенных жиров.

Супрун рассказала про рождественскую кутью и ее пользе (Фото: facebook.com/ulanasuprun)

Также бывшая руководительница Минздрава предлагает обогатить кутью другим семенами: тыквенным, кунжутным или пастой из него (тахинной), халвой или конопляным семенем.

"К слову, жмых, о которой вспоминает Котляревский в "Энеиде", это и есть подсолнечное или конопляная несладкая халва, то есть выжимки семян. Настоящий, как ни крути, белково-масляно-микроэлементный суперфуд", - написала Супрун.

Еще в кутью резонно добавлять грецкие орехи - это источник полиненасыщенных жирных кислот, витамина Е, всех витаминов группы В, особенно фолата, белка, клетчатки и железа.

"Забудьте миф о том, что три (два, шесть) ореха в день - это ожирение и аллергия два в одном. Если вы поедите орехов, в тот день вас значительно меньше будет тянуть на жирное, сладкое или колбаски. А аллергия - это вещь индивидуальная, и если она у вас есть, вы это знаете с детства. А если нет, то ешьте орехи на здоровье. Главное, запивайте водой, потому что они очень сухие", - дала рекомендации Супрун.

В вопросе заливки она советует использовать наваристый компот вместе с дольками яблок, груш или чернослива, ведь это источник пищевых волокон, а чернослив богат железом, медь и другие микроэлементы, содержит половину дневной потребности в витамине В6 и еще 20% от суточной нормы магния.

Как лучше готовить кутью:

Не переборщите с медом - ведь в сухофруктах и ​​изюме сахара достаточно.

Мойте пшеницу. Так, если ее не замочить, варить придется долго. Но пшеница, как и другие злаки и никак злаковые крупы, имеет на себе остатки фунгицидов - противогрибкового яда. Поэтому лучше промыть пшеницу перед замачиванием, или поменять воду через час.

Орехи замачивать заранее не нужно, а вот промыть - стоит.

Некоторым пшеница может показаться жесткой и недостаточно вкусной или сладкой - попробуйте ее промыть и немного прорастить (можно завернуть семена во влажное кухонное полотенце). Такое зерно пойдет из крахмала декстраны и сахара, то есть будет слаще.

"Если вас вдохновляет идея объединить Украину, не надо опираться на оливье, и разграничивать разные идентичности украинцев. Попробуйте добавить в кутью замороженных вишен и черники. Она будет идентифицироваться с Полесьем и Волынью, и с Югом и Слобожанщиной, и будет иметь общую для всех ценность: клетчатку, витамины, полифенолы и антиоксиданты", - написала Супрун.

Супрун рассказала про рождественскую кутью (Фото: facebook.com/ulanasuprun)