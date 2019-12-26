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Православный календарь на январь 2020: главные праздники Украины

STYLERЖизнь    26.12.2019 - 09:25
Православный календарь на январь 2020: главные праздники Украины
Церковный православный календарь на январь 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Православный церковный календарь на январь 2020 для Украины - в материале Styler

Православный церковный календарь для Украины на 2020 год богат событиями. В январе все христиане восточного обряда отмечают один их главных праздников - Рождество Христово, кроме того заканчивается многодневный Рождественский пост, который начался еще в ноябре. Какие праздники ожидаются в первом месяце нового года - в материале Styler.

В январе 2020 у православных украинцев будет ряд крупных праздников, посвященных святым, великомученикам и рождению Иисуса Христа Спасителя.

6 января, понедельник - Сочельник, в этот день заканчивается Рождественский пост.

7 января, вторник - один из самых больших православных праздников - Рождество Христово.

14 января, вторник - Обрезание Господне.

19 января, воскресение - Богоявление, или Крещение Господне.

25 января, суббота - День великомученицы Татьяны или Татьянин день.

Православный календарь на январь 2020: главные праздники Украины

Главные православные праздники в январе 2020 (фото из открытых источников)

Отметим, что многодневный Рождественский пост, который начался 28 ноября 2019 года, закончится в Сочельник, 6 января. В период с 7 по 19 января постов не будет, поскольку это время называется Рождественскими святками.

Тем не менее в январе будет несколько постных дней - 22 января, 24 января, 29 января и 31 января.

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