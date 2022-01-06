Рождественское чудо: в Одессе любители утренних пробежек спасли женщину, тонувшую в море (видео)

В Одессе на пляже неравнодушные молодые люди, которые занимались спортом и делали утреннюю пробежку, бросились на помощь женщине, которая тонула в Черном море, и вытащили ее из воды на сушу.

Чудесное спасение было снято на видео очевидцем, и кадры прислали в редакцию издания.

По словам одессита Владимира Шиленко, случай произошел около 7:40 сегодня утром на популярном пляже Аркадия.

В это время вдоль берега пробегали спортсмены, и увидели, как метрах в 30 от берега в воде находился какой-то "странный предмет".

"Сначала его приняли за мешок, но вскоре поняли, что это тонущий человек в темной одежде", - говорится в публикации.

Тогда один из любителей пробежек бросился с пирса в море и вытянул женщину, которая уже была обессилена, на плиты.

"Была бы погода похуже, никто бы не увидел. Спасли. Рождественское чудо!" - отметил мужчина.

Видео: в Одессе молодые люди на пляже во время пробежки заметили женщину в море и спасли ее