ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рождественское чудо: в Одессе любители утренних пробежек спасли женщину, тонувшую в море (видео)

Новина українською →
Одесса, Четверг 06 января 2022 17:54
Рождественское чудо: в Одессе любители утренних пробежек спасли женщину, тонувшую в море (видео) Коллаж РБК-Украина: в Одессе спортсмены спасли женщину, которая тонула в море
Автор: Владимир Костырин

В Одессе на пляже неравнодушные молодые люди, которые занимались спортом и делали утреннюю пробежку, бросились на помощь женщине, которая тонула в Черном море, и вытащили ее из воды на сушу.

Об этом 6 января передает "Думская.net".

Чудесное спасение было снято на видео очевидцем, и кадры прислали в редакцию издания.

По словам одессита Владимира Шиленко, случай произошел около 7:40 сегодня утром на популярном пляже Аркадия.

В это время вдоль берега пробегали спортсмены, и увидели, как метрах в 30 от берега в воде находился какой-то "странный предмет".

"Сначала его приняли за мешок, но вскоре поняли, что это тонущий человек в темной одежде", - говорится в публикации.

Тогда один из любителей пробежек бросился с пирса в море и вытянул женщину, которая уже была обессилена, на плиты.

"Была бы погода похуже, никто бы не увидел. Спасли. Рождественское чудо!" - отметил мужчина.

Видео: в Одессе молодые люди на пляже во время пробежки заметили женщину в море и спасли ее

Ранее сообщалось, что в Киеве на озере девушка каталась на коньках и провалилась под лед, и в ГСЧС показали видео ее спасения.

Также мы писали о том, что перед этим в декабре в Кропивницком мужчина героически бросился на помощь девушке, которая тонула в ледяной воде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Черное море
LITE
Рождественский Святвечер 2022: что категорически нельзя делать в этот день
Рождественский Святвечер 2022: что категорически нельзя делать в этот день