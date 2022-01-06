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Різдвяне диво: в Одесі любителі ранкових пробіжок врятували жінку, яка тонула в морі (відео)

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Одеса, Четвер 06 січня 2022 17:54
Різдвяне диво: в Одесі любителі ранкових пробіжок врятували жінку, яка тонула в морі (відео) Колаж РБК-Україна: в Одесі спортсмени врятували жінку, яка тонула в морі
Автор: Володимир Костирін

В Одесі на пляжі небайдужі молоді люди, які займалися спортом і робили ранкову пробіжку, кинулися на допомогу жінці, яка тонула в Чорному морі, і витягли її з води на сушу.

Про це 6 січня передає "Думська.net".

Дивовижний порятунок було знято на відео очевидцем, і кадри надіслали в редакцію видання.

За словами одесита Володимира Шиленка, випадок стався близько 7:40 сьогодні вранці на популярному пляжі Аркадія.

В цей час уздовж берега пробігали спортсмени, і побачили, як метрах в 30 від берега у воді знаходився якийсь "дивний предмет".

"Спочатку його прийняли за мішок, але незабаром зрозуміли, що це людина в темному одязі, яка тонула", - йдеться в публікації.

Тоді один з любителів пробіжок кинувся з пірса в море і витягнув жінку, яка вже була знесилена, на плити.

"Була б погода гірше, ніхто б не побачив. Врятували. Різдвяне диво!" - зазначив чоловік.

Відео: в Одесі молоді люди на пляжі під час пробіжки помітили жінку в морі та врятували її

Раніше повідомлялося, що у Києві на озері дівчина каталася на ковзанах і провалилася під лід, і в ДСНС показали відео її порятунку.

Також ми писали про те, що перед цим у грудні у Кропивницькому чоловік героїчно кинувся на допомогу дівчині, яка тонула у крижаній воді.

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Одеса Чорне море
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