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В Кропивницком мужчина героически бросился на помощь девушке, которая тонула в ледяной воде (фото)

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Кропивницький , Четверг 23 декабря 2021 20:26
В Кропивницком мужчина героически бросился на помощь девушке, которая тонула в ледяной воде (фото) В Кропивницком мужчина спас ученицу, которая провалилась под лед (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Кропивницком мужчина спас ученицу 5 класса, которая провалилась под лед и тонула. Отмечается, что горожанин героически бросился на помощь ребенку.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Так, инцидент произошел в четверг, 23 декабря, в 14:00 в микрорайоне Озерная Балка.

Там 12-летняя девочка прибежала в помещение гимназии и сообщила, что под лед на озере провалилась девочка и она тонет. Работники учебного заведения вызвали медиков и спасателей. В помещении был мужчина, который услышал, что тонет девушка и бросился на помощь.

В Кропивницком мужчина героически бросился на помощь девушке, которая тонула в ледяной воде (фото)

В Кропивницкому человек спас ученицу, которая провалилась под лед (t.me/dsns)

Неравнодушный разделся и осторожно подполз к девочке, пытаясь ее вытащить.

"Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, помогли изъять ребенка на берег. Пятиклассницу согрели в гимназии и успокоили до прибытия медиков, которые транспортировали ее в удовлетворительном состоянии в детскую областную больницу", - говорится в сообщении.

В Кропивницком мужчина героически бросился на помощь девушке, которая тонула в ледяной воде (фото)

В Кропивницком мужчина спас ученицу, которая провалилась под лед (t.me/dsns)

Мужчину, который первым бросился спасать девочку зовут Константин Яринич. Отмечается, что благодаря ему девочка осталась жива.

В Кропивницком мужчина героически бросился на помощь девушке, которая тонула в ледяной воде (фото)

Константин Ярынич, спасший девочку (t.me/dsns)

Ранее мы сообщали, что в Киеве собака спасла ребенка, провалившегося под лед.

Также мы писали, что под Тернополем школьница спасла младенца, которого бросили замерзать на развалинах завода.

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Кропивницкий
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