Rozetka сделала важное заявление: понесли огромные потери из-за войны

По словам Владислава Чечеткина, оборот компании за три недели войны упал с 4 млрд гривен в месяц до 23 млн гривен. У Rozetka не было "финансовой подушки" на случай "черных дней".

"Всю нашу историю мы реинвестировали 90% и больше процентов от прибыли. Мы не влезали в карманы поставщиков, мы провели всего один раунд по привлечению инвестиций. И все, что получили, вложили в бизнес", - рассказал Чечеткин.

Речь о соглашении с фондом Horizon Capital, которое произошло летом 2015 года, в результате которого инвестор стал миноритарным акционером компании. В соответствии с кипрским госреестром, Horizon Capital владеет 18,9% акциями компании-владельца Rozetka.

Владислав Чечеткин рассказал, что с началом войны, бизнес на полном ходу внезапно оказался без "тяги". Остановилась логистика, покупатели начали возвращать товары, магазины гореть.

Из 8 тысяч сотрудников работать могли единицы. Люди не покупали товары, массово оформляли возврат на уже сделанные заказы. А обработать те, что есть и доставить было фактически невозможно из-за постоянных обстрелов. Наличку просто неоткуда было взять. В этот момент ему предлагали даже продать компанию.

"Появились гиены с предложением купить Rozetka по цене одного нашего магазина. Это в несколько раз меньше, чем наш фонд оплаты труда до войны", - сообщил владелец компании.

В феврале Forbes оценил Rozetka в $1 млрд, цена одного магазина – приблизительно в $2 млн.

Все склады возле Киева оказались заблокированы, 25 магазинов полностью уничтожены. До войны Rozetka была самым большим маркетплейсом Украины. В 2020 году доход компании составил 18 млрд гривен, прибыль – 110 млн гривен. По состоянию на конец 2021 года в компании было 244 магазинов и точек выдачи.

Но у компании есть и планы на будущее. Основатель Rozetka говорит, что сейчас он с командой ведет ежедневную борьбу за то, чтобы выжить. И в ближайшее время надеется выйти на 20-25% довоенного оборота. Почти миллион людей сейчас заходит на сайт ежедневно, и логистика уже начинает работать.

"У нас есть наши клиенты, знания и костяк команды. И когда наши защитники вырвут нашу Победу, начнется новая борьба за победу в бизнесе", - написал Владислав Чечеткин.