Rozetka зробила важливу заяву: зазнали величезних втрат через війну

За словами Владислава Чечоткіна, оборот компанії за три тижні війни впав з 4 млрд гривень на місяць до 23 млн гривень. У Rozetka не було "фінансової подушки" на випадок "чорних днів".

"Всю нашу історію ми реінвестували 90% і більше відсотків від прибутку. Ми не влазили в кишені постачальників, ми провели всього один раунд по залученню інвестицій. І все, що отримали, вклали в бізнес", - розповів Чечоткін.

Мова про угоду з фондом Horizon Capital, яка відбулася влітку 2015 року, в результаті якої інвестор став міноритарним акціонером компанії. Відповідно до кіпрського держреєстру, Horizon Capital володіє 18,9% акціями компанії-власника Rozetka.

Владислав Чечоткін розповів, що з початком війни, бізнес на повному ходу раптово опинився без "тяги". Зупинилася логістика, покупці почали повертати Товари, Магазини горіти.

З 8 тисяч співробітників працювати могли одиниці. Люди не купували товари, масово оформляли повернення на вже зроблені замовлення. А обробити ті, що є і доставити було фактично неможливо через постійні обстріли. Готівку просто нізвідки було взяти. У цей момент йому пропонували навіть продати компанію.

"З'явилися гієни з пропозицією купити Rozetka за ціною одного нашого магазину. Це в кілька разів менше, ніж наш фонд оплати праці до війни", - повідомив власник компанії.

У лютому Forbes оцінив Rozetka в $1 млрд, ціна одного магазину – приблизно в $2 млн.

Всі склади біля Києва виявилися заблоковані, 25 магазинів повністю знищені. До війни Rozetka була найбільшим маркетплейсом України. У 2020 році дохід компанії склав 18 млрд гривень, прибуток – 110 млн гривень. Станом на кінець 2021 року в компанії було 244 магазинів і точок видачі.

Але у компанії є і плани на майбутнє. Засновник Rozetka каже, що зараз він з командою веде щоденну боротьбу за те, щоб вижити. І найближчим часом сподівається вийти на 20-25% довоєнного обороту. Майже мільйон людей зараз заходить на сайт щодня, і логістика вже починає працювати.

"У нас є наші клієнти, знання і кістяк команди. І коли наші захисники вирвуть нашу перемогу, почнеться нова боротьба за перемогу в бізнесі", - написав Владислав Чечоткін.