Что работает в Киеве сегодня: в столице открываются ТРЦ, магазины и рестораны
В Киеве все еще неспокойно и периодически звучит воздушная тревога. Однако город начал возвращаться к жизни и бизнес снова начал работать.
Какие магазины и ТРЦ работают, что уже можно купить в разных районах города – читайте ниже.
1 апреля в центре Киева открылся ТРЦ Gulliver. Как сообщается в официальном заявлении ТРЦ, свою работу начали супермаркет Сильпо, аптека Белая Ромашка, MasterZoo, ISEI, GIULIA, Watsons и Фортуна Табак.
На первом этаже открылись магазины Calvin Klein, L`occitane, Tommy Hilfiger. А на третьем - Lotto, Under Armour, New Balance, All Stars.
Во время воздушной тревоги магазины работать не будут, а ближайшее укрытие – станция метро Дворец Спорта.
Со вчерашнего дня начали открывать магазины в Dream. Открылся магазин JYSK (вход Мексика, 2А) – с 11 до 17, а с 1 апреля заработал Фокстрот.
В River Mall с 25 марта начал работать супермаркет Сильпо, с 9 до 19. А на втором этаже открылись: аптека Белая Ромашка, Masterzoo, Фундук-Сундук, GIULIA, I DA YA, Поштомат НП, банкоматы и терминалы.
В столице начали работать салоны красоты, мастерские, зоомагазины, косметологические и стоматологические кабинеты. Работают мастерские по ремонту оргтехники и одежды. Открыты кофейни, рестораны и кондитерские. Ежедневно на интерактивной карте добавляются новые точки.
Посмотреть, что уже снова начало работать в Киеве и найти необходимую точку в своем районе можно вот по этой карте.
Кроме того, в Киеве работает коммунальный транспорт, продовольственные рынки, банки, заправки, автосервисы, мини-ярмарки и большинство столичных рынков.
Для более удобного сообщения начнут работать Северный и Дарницкий мосты. Для общественного транспорта открыт Южный мост.
Также в Киеве возобновили работу пункты вакцинации от коронавируса. Начали работать амбулатории и поликлиники.
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