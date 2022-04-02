Rozetka сделала важное заявление: понесли огромные потери из-за войны

В пятницу, 1 апреля, стало известно об огромных потерях маркетплейса Rozetka. Сотрудники компании получили письмо от одного из основателей компании Владислава Чечеткина, где говорилось о сокращении персонала и падении оборота.

Как сообщает издание Forbes на письмо владельца компании Владислава Чечеткина, уже появились "гиены", которые предлагали купить Rozetka по цене одного магазина.

По словам Владислава Чечеткина, оборот компании за три недели войны упал с 4 млрд гривен в месяц до 23 млн гривен. У Rozetka не было "финансовой подушки" на случай "черных дней".

"Всю нашу историю мы реинвестировали 90% и больше процентов от прибыли. Мы не влезали в карманы поставщиков, мы провели всего один раунд по привлечению инвестиций. И все, что получили, вложили в бизнес", - рассказал Чечеткин.

Речь о соглашении с фондом Horizon Capital, которое произошло летом 2015 года, в результате которого инвестор стал миноритарным акционером компании. В соответствии с кипрским госреестром, Horizon Capital владеет 18,9% акциями компании-владельца Rozetka.

Владислав Чечеткин рассказал, что с началом войны, бизнес на полном ходу внезапно оказался без "тяги". Остановилась логистика, покупатели начали возвращать товары, магазины гореть.

Из 8 тысяч сотрудников работать могли единицы. Люди не покупали товары, массово оформляли возврат на уже сделанные заказы. А обработать те, что есть и доставить было фактически невозможно из-за постоянных обстрелов. Наличку просто неоткуда было взять. В этот момент ему предлагали даже продать компанию.

"Появились гиены с предложением купить Rozetka по цене одного нашего магазина. Это в несколько раз меньше, чем наш фонд оплаты труда до войны", - сообщил владелец компании.

В феврале Forbes оценил Rozetka в $1 млрд, цена одного магазина – приблизительно в $2 млн.

Все склады возле Киева оказались заблокированы, 25 магазинов полностью уничтожены. До войны Rozetka была самым большим маркетплейсом Украины. В 2020 году доход компании составил 18 млрд гривен, прибыль – 110 млн гривен. По состоянию на конец 2021 года в компании было 244 магазинов и точек выдачи.

Но у компании есть и планы на будущее. Основатель Rozetka говорит, что сейчас он с командой ведет ежедневную борьбу за то, чтобы выжить. И в ближайшее время надеется выйти на 20-25% довоенного оборота. Почти миллион людей сейчас заходит на сайт ежедневно, и логистика уже начинает работать.

"У нас есть наши клиенты, знания и костяк команды. И когда наши защитники вырвут нашу Победу, начнется новая борьба за победу в бизнесе", - написал Владислав Чечеткин.