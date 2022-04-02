Rozetka зробила важливу заяву: зазнали величезних втрат через війну

У п'ятницю, 1 квітня, стало відомо про величезні втрати маркетплейсу Rozetka. Співробітники компанії отримали лист від одного із засновників компанії Владислава Чечоткіна, де говорилося про скорочення персоналу і падіння обороту.

Як повідомляє видання Forbes на лист власника компанії Владислава Чечоткіна, вже з'явилися "гієни", які пропонували купити Rozetka за ціною одного магазину.

За словами Владислава Чечоткіна, оборот компанії за три тижні війни впав з 4 млрд гривень на місяць до 23 млн гривень. У Rozetka не було "фінансової подушки" на випадок "чорних днів".

"Всю нашу історію ми реінвестували 90% і більше відсотків від прибутку. Ми не влазили в кишені постачальників, ми провели всього один раунд по залученню інвестицій. І все, що отримали, вклали в бізнес", - розповів Чечоткін.

Мова про угоду з фондом Horizon Capital, яка відбулася влітку 2015 року, в результаті якої інвестор став міноритарним акціонером компанії. Відповідно до кіпрського держреєстру, Horizon Capital володіє 18,9% акціями компанії-власника Rozetka.

Владислав Чечоткін розповів, що з початком війни, бізнес на повному ходу раптово опинився без "тяги". Зупинилася логістика, покупці почали повертати Товари, Магазини горіти.

З 8 тисяч співробітників працювати могли одиниці. Люди не купували товари, масово оформляли повернення на вже зроблені замовлення. А обробити ті, що є і доставити було фактично неможливо через постійні обстріли. Готівку просто нізвідки було взяти. У цей момент йому пропонували навіть продати компанію.

"З'явилися гієни з пропозицією купити Rozetka за ціною одного нашого магазину. Це в кілька разів менше, ніж наш фонд оплати праці до війни", - повідомив власник компанії.

У лютому Forbes оцінив Rozetka в $1 млрд, ціна одного магазину – приблизно в $2 млн.

Всі склади біля Києва виявилися заблоковані, 25 магазинів повністю знищені. До війни Rozetka була найбільшим маркетплейсом України. У 2020 році дохід компанії склав 18 млрд гривень, прибуток – 110 млн гривень. Станом на кінець 2021 року в компанії було 244 магазинів і точок видачі.

Але у компанії є і плани на майбутнє. Засновник Rozetka каже, що зараз він з командою веде щоденну боротьбу за те, щоб вижити. І найближчим часом сподівається вийти на 20-25% довоєнного обороту. Майже мільйон людей зараз заходить на сайт щодня, і логістика вже починає працювати.

"У нас є наші клієнти, знання і кістяк команди. І коли наші захисники вирвуть нашу перемогу, почнеться нова боротьба за перемогу в бізнесі", - написав Владислав Чечоткін.