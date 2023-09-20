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Rozetka повідомила українців про зміни. Замовити "дрібничку" вже не вийде

Rozetka зробила важливу заяву для українців (фото: kapital.uz)
Автор: Людмила Жукова

Інтернет-магазин Rozetka встановив вартість мінімального замовлення на рівні 200 гривень.

Про це РБК-Україна (проект Styler) повідомили у прес-службі Rozetka.

Що відомо про нововведення 

На сайті інтернет-магазину віднедавна українці не можуть замовити товар, ціна якого не дотягує до 200 гривень.

Ми теж спробували придбати недорогу USB-флешку за 91 грн. 

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Але зробити цього не вийшло. На фінальній стадії оформлення замовлення з'явилося повідомлення, що ми маємо "додати товарів Rozetka на суму 109 грн для оформлення замовлення".

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Те, що зміни дійсно відбулися, підтвердили нам у прес-службі Rozetka.

"Наразі діє обмеження на мінімальну суму замовлення. Мінімальна сума замовлення товарів продавця Rozetka - 200 грн, незалежно від типу оплати чи доставки. Будемо вдячні за розуміння", - сказали представники компанії.

Важливо зазначити, що вартість мінімального замовлення встановлено для товарів, продавцем якого є саме Rozetka.

Якщо ж купувати товари "Інших продавців", то це обмеження не діє. Тобто, придбати, наприклад, USB-флешку "за копійки" у підприємців, які використовують Rozetka як маркетплейс, ви все ще можете. 

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При цьому варто зазначити, що багато продавців (окрім безпосередньо Rozetka) продають свої товари за мінімальною чи повною передоплатою. 
 

Нагадаємо, що українцям заборонили пересилати поштою їжу, гроші та документи.

До речі, у YASNO назвали 7 процедур, які треба зробити до початку опалювального сезону.

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Rozetka