Rozetka сообщила украинцам об изменениях. Заказать "мелочь" уже не получится

Что известно о нововведениях

На сайте интернет-магазина недавно украинцы не могут заказать товар, цена которого не дотягивает до 200 гривен.

Мы тоже попытались приобрести недорогую USB-флешку за 91 грн.

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Но сделать этого не вышло. На финальной стадии оформления заказа появилось сообщение, что мы должны добавить товаров Rozetka на сумму 109 грн для оформления заказа.

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То, что перемены действительно произошли, подтвердили нам в пресс-службе Rozetka.

"В настоящее время действует ограничение на минимальную сумму заказа. Минимальная сумма заказа товаров продавца Rozetka - 200 грн, независимо от типа оплаты или доставки. Будем благодарны за понимание", - сказали представители компании.

Важно отметить, что стоимость минимального заказа установлена для товаров, продавцом которого является Rozetka.

Если же покупать товары "Других продавцов", то это ограничение не действует. То есть, приобрести, например, USB-флешку "за копейки" у предпринимателей, использующих Rozetka как маркетплейс, вы все еще можете.

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При этом следует отметить, что многие продавцы (кроме непосредственно Rozetka) продают свои товары по минимальной или полной предоплате.