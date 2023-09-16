Українцям заборонили пересилати поштою їжу, гроші та документи: повний список обмежень
Фото: українцям заборонили пересилати поштою їжу, гроші та документи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабмін затвердив список речей, які не можна пересилати поштою. Серед них їжа, гроші та деякі документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №958 уряду.
Україною заборонено відправляти:
- вогнепальну зброю усіх видів, холодну зброю, патрони, кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії, бойові припаси та речовини;
- наркотики;
- токсичні та радіоактивні речовини: ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
- тварин та отруйні рослини;
- національну та іноземну валюту;
- їжу, строк придатності яких не перевищує 10 днів;
- алкоголь з вмістом спирту понад 8,5%
- тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет, на яких відсутні марки акцизного податку;
- технічні засоби негласного отримання інформації;
- біологічні агенти: мікроорганізми, віруси, біологічні токсини тощо
У міжнародних посилках заборонено відправляти:
- вогнепальну зброю усіх видів, холодну зброю, патрони, кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії, бойові припаси та речовини;
- наркотики та психотропи
- дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу;
- технічні засоби негласного отримання інформації;
- радіообладнання та випромінювальні пристрої, що заборонені до ввезення та застосування на території України
- біологічні агенти, токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
Такі посилки будуть відправлятися відправникам назад. Якщо ж це посилки, які порушують закон України, про них будуть повідомляти у поліцію.
Нагадаємо, "Нова пошта" безкоштовно доставлятиме посилки для військових. Для цього потрібно заповнити форму онлайн.
Нагадаємо, "Нова пошта" суттєво підвищила тарифи з 1 січня 2023 року. Вартість зросла на більше ніж на 20%.
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