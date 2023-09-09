У YASNO назвали 7 процедур, які треба зробити до початку опалювального сезону

Українцям варто уже підготуватись до складного опалювального сезону. Більшість експертів стверджують, що цьогоріч знову вимикатимуть світло, відповідно людям треба мати резервні пристрої для живлення енергоприладів. Також важливо підготувати свою оселю до холодів - прості дії можуть зменшити втрати тепла.

Про те, які 7 процедур треба встигнути зробити до опалювального сезону, розповіли у компанії YASNO.

Перевірте двері та вікна

Якщо при перевірці вікон та дверей виявили щілини, то встановіть гумові ущільнювачі, відрегулюйте фурнітуру та притягувач. Цими простими діями ви усунете протяги, тепле повітря не тікатиме на вулицю, а холодне - не потраплятиме у приміщення.

Грамотно розташуйте меблі

Ліжка, дивани та крісла поставте якомога далі від зовнішніх стін. Так у зонах відпочинку буде триматись більш комфортна температура без додаткового обігріву. Також треба подбати, щоб батареї не були заставлені меблями, інакше вони нагріватимуть їх, а не повітря.

Підготуйте батареї

Ретельно вимийте батареї від пилу та встановіть позаду них екрани з фольги. Це збільшить тепловіддачу на 20%. Також важливо, щоб штори не заступали батареї. Якщо вони задовгі, то можна їх просто підіймати, щоб максимально відкрити нагрівальну частину.

Купіть обігрівачі

Варто завчасно подбати про додаткові засоби обігріву на той випадок, якщо не буде центрального опалення. Перед купівлею обігрівача, враховуйте особливості приміщення, принцип дії та споживання електроенергії.

Якщо вмикати електрообігрівач щодня по 6 годин протягом місяця, то споживання керамічного, конвекторного чи інфрачервоного складе 90-270 кВт/год, масляного 270-450 кВт/год, тепловентилятора - 360-720 кВт/год.

Обігрівати приміщення можна і кондиціонером. Для цього перевірте його стан та температурний режим, за яким він може працювати у холодний період.

Перевірте проводку

При збільшенні навантаження на мережу може вийти з ладу проводка. Тому перевірте її справність, а також чи придатні до роботи розетки та енергоприлади. Для цього краще заздалегідь скористатися послугами спеціаліста.

Утепліть під’їзд

Мешканцям багатоповерхівок також подбати про утеплення під’їзду. Слід перевірити щільність закриття вікон та дверей. Доцільно й перевірити підвал та дах, щоб упевнитися у цілісності покриття та утепленні трубопроводів.

Подбайте про резервне джерело живлення

Скоріш за все цього опалювального сезону знову вимикатимуть світло. У таких випадках знадобляться зарядні станції. На відміну від генераторів вони не виробляють електроенергії, а накопичують її. Зарядивши такі пристрої від звичайної розетки, під час знеструмлення ними можна живити електроприлади. Про те, як правильно вибрати зарядну станцію, читайте тут.