Розчаровують майже усіх: 8 видів "красивих" садових меблів, які не варто купувати

Плетені гойдалки з дешевої лози

На вигляд вони створюють атмосферу затишку, але на практиці швидко втрачають форму. Дешева лоза розсихається, тріскається та починає скрипіти вже через місяць.

В дощову погоду така гойдалка просто небезпечна - можна впасти. Краще обрати щось більш надійне з металу або дерева. А ще вона часто деформується під вагою дорослого.

Масивні ковані лавки

Виглядають розкішно, але вони надзвичайно важкі та холодні. Перенести лавку без допомоги майже неможливо. Крім того, сидіти на ній без подушки взагалі некомфортно. Часто така лавка стає лише елементом декору, а не місцем для відпочинку. З часом метал іржавіє, особливо при недостатньому догляді.

Масивні ковані лавки - це стилістичний жах (фото: Freepik.com)

Лавки з вбудованими клумбами

Звучить цікаво, але квіти й сидіння - погане поєднання. Земля розсипається, комахи літають навколо, а полив призводить до гнилі деревини. Через місяць лавка виглядає як стара грядка. І сидіти на ній вже ніхто не хоче. Навіть найстійкіші матеріали швидко псуються під дією вологи.

Декоративні меблі з піддонів

Ідея еко-дизайну - чудова, але не завжди практична. Піддони мають нерівну поверхню, часто залишають скалки, і взагалі незручні для сидіння. Без м’яких подушок вони стають тортурним інструментом.

Крім того, деревина швидко псується на вулиці. А коли меблі починають гнити - їх навіть не можна нормально утилізувати.

Декоративні меблі з піддонів - це не дуже надійна саморобка (фото: скриншот youtube.com/@khmarafamily)

Складані пластикові шезлонги

Ці меблі дешеві, але крихкі - легко ламаються навіть під середньою вагою. Вони нагріваються на сонці до обпікаючої температури. Крім того, через неякісні з’єднання часто заклинюють. Комфортом тут і не пахне. До того ж після сезону вони нерідко втрачають колір і тріскаються.

Меблі з ротанга низької якості

Дешевий синтетичний ротанг швидко вигоряє на сонці й тріскається. Такі комплекти виглядають добре лише перші тижні. Потім з’являються заломи, а каркас починає скрипіти. У результаті - викинуті гроші й зіпсований настрій. До того ж такі меблі зазвичай не витримують ваги понад 80 кг.

Меблі з ротанга - не для нашого клімату (фото: Freepik.com)

Надувні меблі для саду

Вони легкі, яскраві й дешеві, але зовсім не витримують вітру та гострих предметів. Прокол - і вся конструкція перетворюється на ганчірку. Такі меблі не годяться для активного використання. Їх місце - на пляжі, а не в саду. А якщо поруч є домашні тварини - шанси на виживання в таких меблів нульові.

Меблі у вигляді тварин або гномів

Весело? Можливо. Але на практиці ці "декорації" швидко набридають і не мають жодної функціональності. До того ж вони часто виглядають кітчево й не вписуються в загальний стиль. Через рік хочеться їх винести за межі ділянки. Згодом такі меблі ще й вицвітають і тріскаються на сонці.