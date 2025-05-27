Разочаровывают почти всех: 8 видов "красивой" садовой мебели, которую не стоит покупать

Плетеные качели из дешевой лозы

С виду они создают атмосферу уюта, но на практике быстро теряют форму. Дешевая лоза рассыхается, трескается и начинает скрипеть уже через месяц.

В дождливую погоду такие качели просто опасны - можно упасть. Лучше выбрать что-то более надежное из металла или дерева. А еще она часто деформируется под весом взрослого.

Массивные кованые скамейки

Выглядят роскошно, но они чрезвычайно тяжелые и холодные. Перенести скамейку без помощи почти невозможно. Кроме того, сидеть на ней без подушки вообще некомфортно. Часто такая скамейка становится лишь элементом декора, а не местом для отдыха. Со временем металл ржавеет, особенно при недостаточном уходе.

Массивные кованые скамейки - это стилистический ужас (фото: Freepik.com)

Скамейки со встроенными клумбами

Звучит интересно, но цветы и сиденье - плохое сочетание. Земля рассыпается, насекомые летают вокруг, а полив приводит к гнили древесины. Через месяц скамейка выглядит как старая грядка. И сидеть на ней уже никто не хочет. Даже самые стойкие материалы быстро портятся под действием влаги.

Декоративная мебель из поддонов

Идея эко-дизайна - замечательная, но не всегда практичная. Поддоны имеют неровную поверхность, часто оставляют занозы, и вообще неудобны для сидения. Без мягких подушек они становятся пыточным инструментом.

Кроме того, древесина быстро портится на улице. А когда мебель начинает гнить - ее даже нельзя нормально утилизировать.

Декоративная мебель из поддонов - это не очень надежная поделка (фото: скриншот youtube.com/@khmarafamily)

Складные пластиковые шезлонги из пластика

Эта мебель дешевая, но хрупкая - легко ломается даже под средним весом. Она нагревается на солнце до обжигающей температуры. Кроме того, из-за некачественных соединений часто заклинивает. Комфортом здесь и не пахнет. К тому же после сезона они нередко теряют цвет и трескаются.

Мебель из ротанга низкого качества

Дешевый синтетический ротанг быстро выгорает на солнце и трескается. Такие комплекты выглядят хорошо лишь первые недели. Затем появляются заломы, а каркас начинает скрипеть. В результате - выброшенные деньги и испорченное настроение. К тому же такая мебель обычно не выдерживает веса более 80 кг.

Мебель из ротанга - не для нашего климата (фото: Freepik.com)

Надувная мебель для сада

Она легкая, яркая и дешевая, но совсем не выдерживает ветра и острых предметов. Прокол - и вся конструкция превращается в тряпку. Такая мебель не годится для активного использования. Ее место - на пляже, а не в саду. А если рядом есть домашние животные - шансы на выживание у такой мебели нулевые.

Мебель в виде животных или гномов

Весело? Возможно. Но на практике эти "декорации" быстро надоедают и не имеют никакой функциональности. К тому же они часто выглядят китчево и не вписываются в общий стиль. Через год хочется их вынести за пределы участка. Со временем такая мебель еще и выцветает и трескается на солнце.