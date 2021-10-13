Під Рівним змія заховалася у мотоциклі, коли чоловік пішов по гриби (відео)
У Рівненській області змія заховалась у мотоциклі. Він помітив плазуна, проте той ледь не вкусив чоловіка.
Про це повідомили в Instagram-спільноті "Типове Сарни".
Так, чоловік встиг зняти відео інциденту. Це трапилось у лісі біля села Степань, що у Рівненській області.
"На Сарненщині у припаркований мотоцикл залізла змія. Водій вийшов до лісу по гриби, а коли повернувся, то почув дивні звуки у ділянці керма", - йдеться під відео.
На відео видно, як плазун напав на чоловіка, коли той намагався забрати тварину з техніки.
На щастя, власник транспорту не постраждав, одна дуже налякався.
У коментарях користувачі припускають, що це міг бути вуж.
- Видно, що це вуж, у нього жовті вушка;
- А міг би й справді не побачити;
- Це вуж!
- Вуж не кидається так;
- Ого! Я, мабуть, попереду того мотоцикла бігла;
- Який жах! Потрібно бути уважним.
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