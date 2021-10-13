Під Рівним змія заховалася у мотоциклі, коли чоловік пішов по гриби (відео)

У Рівненській області змія заховалась у мотоциклі. Він помітив плазуна, проте той ледь не вкусив чоловіка.

Про це повідомили в Instagram-спільноті "Типове Сарни" .

Так, чоловік встиг зняти відео інциденту. Це трапилось у лісі біля села Степань, що у Рівненській області.

"На Сарненщині у припаркований мотоцикл залізла змія. Водій вийшов до лісу по гриби, а коли повернувся, то почув дивні звуки у ділянці керма", - йдеться під відео.

На відео видно, як плазун напав на чоловіка, коли той намагався забрати тварину з техніки.

На щастя, власник транспорту не постраждав, одна дуже налякався.

У коментарях користувачі припускають, що це міг бути вуж.