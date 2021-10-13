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Під Рівним змія заховалася у мотоциклі, коли чоловік пішов по гриби (відео)

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Рівненська область, Середа 13 жовтня 2021 20:45
Під Рівним змія заховалася у мотоциклі, коли чоловік пішов по гриби (відео) Змія заповзла у мотоциклу Рівненській області (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівненській області змія заховалась у мотоциклі. Він помітив плазуна, проте той ледь не вкусив чоловіка.

Про це повідомили в Instagram-спільноті "Типове Сарни".

Так, чоловік встиг зняти відео інциденту. Це трапилось у лісі біля села Степань, що у Рівненській області.

"На Сарненщині у припаркований мотоцикл залізла змія. Водій вийшов до лісу по гриби, а коли повернувся, то почув дивні звуки у ділянці керма", - йдеться під відео.

На відео видно, як плазун напав на чоловіка, коли той намагався забрати тварину з техніки.

На щастя, власник транспорту не постраждав, одна дуже налякався.

У коментарях користувачі припускають, що це міг бути вуж.

  • Видно, що це вуж, у нього жовті вушка;
  • А міг би й справді не побачити;
  • Це вуж!
  • Вуж не кидається так;
  • Ого! Я, мабуть, попереду того мотоцикла бігла;
  • Який жах! Потрібно бути уважним.

Раніше ми повідомляли, що у Львові в парку помітили рідкісну червонокнижну змію.

Також нещодавно ми писали, що на Прикарпатті у школу заповзли гадюки.

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