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Под Ровно задержали 18-летнюю девушку, которая рисовала вражеские метки

Автор: Светлана Мащенко

В городе Костополь Ровенской области была задержана молодая девушка, которая рисовала метки для врага.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

18-летнюю жительницу села Городница Житомирской области передали работникам СБУ для выяснения всех обстоятельств.

Девушку за этим занятием застали около 10:00 25 февраля. Ее обнаружили и поймали сотрудники полиции совместно с местными жителями, которые тоже патрулировали территорию.

Знак в виде креста она рисовала вблизи городского отделения почты.

"Она призналась, что и раньше осуществляла маркировку за вознаграждение. Сейчас же прибыла в Костополь с этой же целью", - говорится в сообщении.

Сейчас вся подробная информация устанавливается соответствующими службами.

В МВД просят сообщать о метках

"Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах. Можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу на Google Maps", - говорится в сообщении.

Фото необходимо делать через бот и добавлять геометку. Также в бот граждане могут передавать информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателей. Ссылка здесь.

Ранее в ВСУ рассказали, как отличить врага.

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