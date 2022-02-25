Киберполиция создала бота для сообщений о выявленных метках оккупантов
Фото: кіберполіція создала бота для сообщений о выявленных метки (freepik.com)
Киберполиция создала бота в Telegram для сообщений о выявленных метках. Отметки оставляют оккупанты на дорогах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу на Google Maps. Фото необходимо делать через бот и добавлять геометку", - пишет пресс-служба полиции.
Также в бот граждане могут передавать информацию о перемещении врагов, их технике и целеуказателях.
Бот работает через Телеграм - @ukraine_avanger_bot.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве после падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный дом.
Тем временем Российская Федерация потеряла около 800 своих военных в ходе первого дня "масштабного" вторжения в Украину.