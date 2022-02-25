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Киберполиция создала бота для сообщений о выявленных метках оккупантов

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 12:08
Киберполиция создала бота для сообщений о выявленных метках оккупантов Фото: кіберполіція создала бота для сообщений о выявленных метки (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Киберполиция создала бота в Telegram для сообщений о выявленных метках. Отметки оставляют оккупанты на дорогах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу на Google Maps. Фото необходимо делать через бот и добавлять геометку", - пишет пресс-служба полиции.

Также в бот граждане могут передавать информацию о перемещении врагов, их технике и целеуказателях.

Бот работает через Телеграм - @ukraine_avanger_bot.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве после падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный дом.

Тем временем Российская Федерация потеряла около 800 своих военных в ходе первого дня "масштабного" вторжения в Украину.

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