В ВСУ рассказали, как просто отличить врага: информацию просят распространить

После вторжения российских войск в Украину в ВСУ рассказали, как отличить врага по его языку. Особенно это актуально после вторжения в города Украины, в частности Киев, диверсионно-разведывательных групп врага.

Об этом рассказали в ВСУ.

В ведомстве предупредили, что украинские военнослужащие общаются только на украинском, пусть и не идеальном.

"Украинские военные общаются исключительно на украинском, чтобы выявлять и отличать врага", - сообщили в ВСУ.

Вооруженные силы просят распространить эту информацию.