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В ВСУ рассказали, как просто отличить врага: информацию просят распространить

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Пятница 25 февраля 2022 13:39
В ВСУ рассказали, как просто отличить врага: информацию просят распространить Фото: солдаты Национальной гвардии Украины (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

После вторжения российских войск в Украину в ВСУ рассказали, как отличить врага по его языку. Особенно это актуально после вторжения в города Украины, в частности Киев, диверсионно-разведывательных групп врага.

Об этом рассказали в ВСУ.

В ведомстве предупредили, что украинские военнослужащие общаются только на украинском, пусть и не идеальном.

"Украинские военные общаются исключительно на украинском, чтобы выявлять и отличать врага", - сообщили в ВСУ.

Вооруженные силы просят распространить эту информацию.

В ВСУ рассказали, как просто отличить врага: информацию просят распространить

Ранее мы писали, как изготовить коктейль "Молотова" дома собственными силами.

Также в ГСЧС рассказали, как надо вести себя в зоне боевых действий что можно и нельзя делать.

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Вооруженные силы Украины
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