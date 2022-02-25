Під Рівним затримали 18-річну дівчину, яка малювала ворожі мітки

18-річну жительку села Городниця Житомирської області передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин.

Дівчину за цим заняттям застали близько 10:00 25 лютого. Її виявили і спіймали працівники поліції спільно зі місцевими жителями, які теж патрулювали територію.

Знак у вигляді хреста вона малювала поблизу міського відділення пошти.



"Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою", - говориться в повідомленні.



Наразі вся детальна інформація встановлюється відповідними службами.

В МВС просять повідомляти про мітки

"Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах. Можна сфотографувати точки і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps", - говориться в повідомленні.

Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку. Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їх техніки та цілевказників. Посилання тут.