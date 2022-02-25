RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Рівним затримали 18-річну дівчину, яка малювала ворожі мітки

Автор: Світлана Мащенко

В місті Костопіль Рівненської області була затримана молода дівчина, яка малювала мітки для ворога.

Про це повідомили в Національній поліції.

18-річну жительку села Городниця Житомирської області передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин.

Дівчину за цим заняттям застали близько 10:00 25 лютого. Її виявили і спіймали працівники поліції спільно зі місцевими жителями, які теж патрулювали територію.

Знак у вигляді хреста вона малювала поблизу міського відділення пошти.

"Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою", - говориться в повідомленні.

Наразі вся детальна інформація встановлюється відповідними службами.

В МВС просять повідомляти про мітки

"Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах. Можна сфотографувати точки і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps", - говориться в повідомленні.

Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку. Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їх техніки та цілевказників. Посилання тут.

Раніше в ЗСУ розповіли, як відрізнити ворога.

Також ми писали, як виготовити коктейль "Молотова" власноруч.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України