Під Рівним затримали 18-річну дівчину, яка малювала ворожі мітки

В місті Костопіль Рівненської області була затримана молода дівчина, яка малювала мітки для ворога.
Про це повідомили в Національній поліції.
18-річну жительку села Городниця Житомирської області передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин.
Дівчину за цим заняттям застали близько 10:00 25 лютого. Її виявили і спіймали працівники поліції спільно зі місцевими жителями, які теж патрулювали територію.
Знак у вигляді хреста вона малювала поблизу міського відділення пошти.
"Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою", - говориться в повідомленні.
Наразі вся детальна інформація встановлюється відповідними службами.
"Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах. Можна сфотографувати точки і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps", - говориться в повідомленні.
Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку. Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їх техніки та цілевказників. Посилання тут.
Раніше в ЗСУ розповіли, як відрізнити ворога.
Також ми писали, як виготовити коктейль "Молотова" власноруч.