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В Ровно "метателей дивана" из окна ждет суд: сколько им светит

Автор: Людмила Жукова

В Ровно предстанут перед судом мужчины, которые выбросили диван из окна. Мебель упала на женщину Ирину Теслюк и травмировала ее.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В Ровно завершили расследование в отношении мужчин, которые с балкона третьего этажа выбросили диван и травмировали женщину, которая в это время проходила мимо. Диван упал местной жительнице на ногу.

Эта история произошла в октябре 2020 года. Виновники, которые сбросили диван, рассказали, что сделали это, потому что им было лень и тяжело тащить диван по лестничной клетке.

В полиции же сообщали, что 50-летний мужчина вместе со своими товарищами разобрали диван и решили выбросить часть из окна третьего этажа для того, чтобы не нести ее вниз.

Сейчас следователи уже направили дело в суд. За причинение женщине травмы метателям дивана грозит до 2 лет лишения свободы.

В Ровно "метателям дивана" угрожает тюремный срок

Как мы писали ранее, в Ровно на местную жительницу с балкона третьего этажа упал диван. Женщина успела увернуться из-за крика прохожего "Не бросай".

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