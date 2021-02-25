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В Киеве выбросили диван из окна: теперь он висит на дереве (фото)

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 22:59
В Киеве выбросили диван из окна: теперь он висит на дереве (фото) В Киеве диван выбросили из окна, и он застрял на дереве (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве из окна выбросили старый диван, который застрял на дереве на уровне пятого этажа. Инцидент произошел 16 февраля на улице Дегтяревская, 6. Спустя неделю диван все еще на дереве и его никто не снял.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

На дереве висит фрагмент дивана с обшивкой и доской. Ориентировочно его длина составляет 2 метра и ширина - 1,5 метра. Жители дома жалуются, что невозможно открыть окна, потому что с дивана все сыпется и летит им в квартиры.

В Киеве выбросили диван из окна: теперь он висит на дереве (фото)

В Киеве диван выбросили из окна, и он застрял на дереве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Кроме того, это опасно поскольку фрагменты дивана могут завалиться кому-то на голову. Там также играют дети и вряд ли кто-то будет смотреть, чтобы что-нибудь на них не свалилось из дерева.

В Киеве выбросили диван из окна: теперь он висит на дереве (фото)

В Киеве диван выбросили из окна, и он застрял на дереве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Местные жители написали соответствующую жалобу в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ, но там вопрос закрыли, а на деле ничего так и не сделали.

В Киеве выбросили диван из окна: теперь он висит на дереве (фото)

Скриншот

Пользователи сети прокомментировали этот инцидент.

  • Идем в Европу!
  • Коммунальщики, как всегда, или может еще какой-то диван сняли с дерева???
  • Будьте осторожны, скоро он упадет кому-то на голову;
  • А нужны такие в Европе??? Найти и на этом диване пусть и живут!!!
  • Интересно как его к деревьям докинули? Там дерева довольно далеко от дома, это же с какой силой его нужно было бросать;
  • Зато голубям норм, теперь осталось телик поставить;
  • Это не те, которые елку выкинули в том месяце?

Напомним, в центре Киева на девушку упала огромная глыба льда.

Ранее в Киеве среди бела дня упал строительный кран.

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