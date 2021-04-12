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У Рівному "метальників дивана" з вікна чекає суд: скільки їм світить

Автор: Людмила Жукова

В Рівному постануть перед судом чоловіки, які викинули диван з вікна. Меблі впали на жінку Ірину Теслюк і травмували її.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

В Рівному завершили розслідування у відношенні чоловіків, які з балкона третього поверху викинули диван і травмували жінку, яка в цей час час проходила повз. Диван впав місцевій жительці на ногу.

Ця історія сталася в жовтні 2020 року. Винуватці, які скинули диван, розповіли, що зробили це, тому що їм було лінь і важко тягнути диван по сходовій клітці.

В поліції повідомляли, що 50-річний чоловік разом зі своїми товаришами розібрали диван і вирішили викинути частину з вікна третього поверху для того, щоб не нести її вниз.

Зараз слідчі вже направили справу до суду. За заподіяння травми жінці метателям дивана загрожує до 2 років позбавлення волі.

В Рівному "метателям дивана" загрожує тюремний термін

Як ми писали раніше, в Рівному на місцеву мешканку з балкона третього поверху впав диван. Жінка встигла ухилитися через крик перехожого "Не кидай".

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