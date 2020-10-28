В Ровно на женщину с балкона упал диван: кто-то выносил мусор

Жилой дом (фото: pixabay.com)

Женщину травмировал диван, который упал с третьего этажа

В Ровно на местную жительницу с балкона третьего этажа упал диван. Женщина успела увернуться из-за крика прохожего "Не бросай". Тем не менее полностью избежать контакта с домашней мебелью не удалось.

Ирину Теслюк диван ударил в плечо. При этом когда она упала, то сильно подвернула ногу. У женщины повреждение связок левого голеностопного сустава. Инцидент произошел утром, когда она шла на работу. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Виновники, которые сбросили диван, рассказали, что сделали это, потому что им было лень и тяжело тащить диван по лестничной клетке.

В полиции рассказали, что 50-летний мужчина вместе со своими товарищами разобрали диван и решили выбросить часть из окна третьего этажа для того, чтобы не нести ее вниз.

Соседи мужчины, который выбросил мебель, говорят, что Ирина должна была сама смотреть куда идет, и вообще, мол, нечего ходить чужими дворами.

В Ровно на женщину упал дива (видео: YouTube)

Местный житель Сергей рассказал, что в их районе всегда нужно глядеть в оба, поскольку люди часто выбрасывают из окон то мусор, то коврики вытряхивают на голову.

В данный момент следователи выясняют, есть ли за что наказывать владельца дивана. При этом юристы советуют обращаться в суд на возмещение морального и материального ущерба.

Ирина сейчас находится на больничном и ей нужно до двух недель, чтобы связки зажили.

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