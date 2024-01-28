Ровесник на Lanos або старший на 20 років чоловік на Porsche? Дізнайтеся, що відповіли дівчата (відео)

У мережі часто "вірусяться" відео, на яких людям ставлять цікаві питання. Іноді це весело, іноді сумно, а іноді такі "соцопитування" викликають хвилю негативу. Так сталося з нещодавнім відео, на якому у дівчат в Україні спитали, що б вони обрали: зустрічатися з парубком свого віка з автівкою Lanos або ж будувати стосунки зі старшим на 20 років чоловіком, але який має Porsche.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з TikTok блогера з ніком "sra2ch".
Питання від блогера не змусило учасниць "опитування" довго роздумувати над відповіддю. Перша дівчина одразу обрала другий варіант - чоловіка на Porsche та стосунки із тим, хто на 20 років старший за неї.
"Ну, бо мені так комфортніше. Мені так більше подобається", - заявила вона.
Гроші чи стосунки з однолітком - вибір дівчат обурив мережу (скріншоти)
Друга дівчина також не обрала ровесника на Lanos. Замість цього вона хотіла б зустрічатися із тим, хто старший, але багатший.
"Я також виберу чоловіка на 20 років старше на Porsche. Або на якійсь іншій класній машині. Тому що мені подобаються старші. Мені взагалі не подобаються мої однолітки, а ще й на Lanos. Карочє, я виберу постарше, такого вже зрілого, при бабках", - заявила вона.
Що обрали дівчата (скріншот)
У коментарях юзери висміяли вибір та слова дівчат. Багатьох їхня позиція ще й обурила. Користувачі пишуть:
Раніше ми вже розповідали, що жінка знайшла у МакФлурі неїстівний "сюрприз" і ледь стримувала емоції.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що матір роками брехала дітям, але вони розкрили її ганебну таємницю.