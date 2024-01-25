Жінка роками брехала дітям, але вони розкрили її ганебну таємницю: це зруйнувало їхнє життя

Сімейні таємниці нерідко призводять до того, що рано чи пізно правда спливає поверхню. І це закінчується або скандалами, або втратою довіри. Так сталося і в ррдині 39-річної жінки, яка разом зі своєю сестрою дізналася, що мати роками брехала їм та їхньому братові.

Що від своїх дітей приховувала мати

Жінка - середня дитина в сім'ї. Вона має старшу 42-річну сестру і 38-річного брата. 4 роки тому їхній батько та мати розлучилися, перші підозри закралися вже тоді.

"Моя мама поводилася абсолютно шалено, намагаючись змусити нас і наших дітей відмовитися від батька та обрати стосунки тільки з нею. Наш батько від розчарування сказав кілька загадкових слів, які дали зрозуміти, що у нього є великі секрети", - розповіла жінка.

"І що він почувається застряглим, спостерігаючи, як вона намагається ізолювати нас і не може сказати нам правду про те, ким вона насправді є як особистість", - додала вона.

Невдовзі після цього у подруги дитинства її матері народився правнук. Жінка та її сестра змогли побачити не лише малюка, вони вперше зустрілися з двома дорослими дітьми цієї подруги - один із її синів, чоловік на ім'я Девід, був неймовірно схожий на їхнього брата. І тоді вони зрозуміли, що їхня мати могла зраджувати і народити сина саме від нього.

Жінка дізналася, що від неї роками приховувала її матір (скриншот)

Жінки вирішили не влаштовувати скандал і просто чекали, до чого все це призведе. Нещодавно вони поговорили зі своїм батьком. Він розповів, що справді не є кровним татом їхнього брата. І виявилося, що усі довкола про це знали.

"У моєї матері та Девіда був роман протягом трьох років, коли ми були маленькими. Тепер все так заплутано. Ми хочемо сказати нашому братові правду. Але у нього вже непрості стосунки з нашим батьком", - зізналася жінка.

"Ми не хочемо говорити йому, що всі ці люди брехали йому все його життя. Або що його біологічний батько знав про нього і спостерігав, як він ріс, але відмовився бути його татом. Ми не хочемо руйнувати стосунки нашого брата, але вони побудовані на брехні", - додала вона.

Чим усе закінчилося

Таємниця, яку розкрили жінка та її сестра, зруйнувала їхнє життя. Вони не можуть думати про щось інше. Усе погіршує ще й те, що їхній брат, який так нічого і не знає, має перенести операцію. Але річ у тому, що насправді вона йому не потрібна, адже цю процедуру йому призначили лише через спадковість. Чоловік нібито може успадкувати хворобу батька, але ніхто не знає, що в нього зовсім інший тато.

"У мого брата також є двоє дітей з рідкісним генетичним захворюванням, яке раніше не зустрічалося ні у нас, ні у його дружини. Його можуть успадкувати тільки хлопчики, і його третя новонароджена дитина теж хлопчик", - зазначила жінка і додала, що не знає , як їй вчинити.