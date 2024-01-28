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Ровесник на Lanos или мужчина старше на 20 лет, но на Porsche? Узнайте, что ответили девушки (видео)

Девушки выбирали того, с кем хотят быть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В сети часто "вирусятся" видео, на которых людям задают интересные вопросы. Иногда это весело, иногда грустно, а иногда такие "соцопросы" вызывают волну негатива. Так произошло с недавним видео, на котором у девушек в Украине спросили, что бы они выбрали: встречаться с парнем своего возраста, у которого автомобиль Lanos, или же строить отношения со старшим на 20 лет мужчиной, но у которого Porsche.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из TikTok блогера под ником "sra2ch".

Любовь или деньги - что выбрали девушки

Вопрос от блогера не заставил участниц "опроса" долго размышлять над ответом. Первая девушка сразу выбрала второй вариант - мужчину на Porsche и отношения с тем, кто на 20 лет старше ее.

"Ну, потому что мне так комфортнее. Мне так больше нравится", - заявила она.

Деньги или отношения со сверстником - выбор девушек возмутил сеть (скриншоты)

Вторая девушка тоже не выбрала ровесника на Lanos. Вместо этого она хотела бы встречаться с тем, кто постарше, но богаче.

"Я тоже выберу мужчину на 20 лет старше на Porsche. Или на какой-то другой классной машине. Потому что мне нравятся постарше. Мне вообще не нравятся мои сверстники, а еще и на Lanos. Короче, я выберу постарше, такого уже зрелого, при бабках", - заявила она.

Выбравшие девушки (скриншот)

Реакция сети

В комментариях юзеры высмеяли выбор и слова девушек. Многих их позиция еще и возмутила. Пользователи пишут:

  • "Не задерживай, им еще на маршрутку"
  • "Если у парня их возраста уже есть "Ланос", приобретенный за заработанные деньги, то у него есть хорошие перспективы ездить на "Порше" за 20 лет"
  • "Только мужчина на "Порше" на них не посмотрит"
  • "Шкурки банана"
  • "Порш" записан на ту, которая села в "Ланос" 20 лет назад".

 

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