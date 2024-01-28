Ровесник на Lanos или мужчина старше на 20 лет, но на Porsche? Узнайте, что ответили девушки (видео)

Любовь или деньги - что выбрали девушки

Вопрос от блогера не заставил участниц "опроса" долго размышлять над ответом. Первая девушка сразу выбрала второй вариант - мужчину на Porsche и отношения с тем, кто на 20 лет старше ее.

"Ну, потому что мне так комфортнее. Мне так больше нравится", - заявила она.

Деньги или отношения со сверстником - выбор девушек возмутил сеть (скриншоты)

Вторая девушка тоже не выбрала ровесника на Lanos. Вместо этого она хотела бы встречаться с тем, кто постарше, но богаче.

"Я тоже выберу мужчину на 20 лет старше на Porsche. Или на какой-то другой классной машине. Потому что мне нравятся постарше. Мне вообще не нравятся мои сверстники, а еще и на Lanos. Короче, я выберу постарше, такого уже зрелого, при бабках", - заявила она.

Выбравшие девушки (скриншот)

Реакция сети

В комментариях юзеры высмеяли выбор и слова девушек. Многих их позиция еще и возмутила. Пользователи пишут: