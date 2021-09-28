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Украинка нашла гриба-рекордсмена: вес трофея почти два килограмма (фото)

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Ровенская область, Вторник 28 сентября 2021 18:40
Украинка нашла гриба-рекордсмена: вес трофея почти два килограмма (фото) Огромный белый гриб (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Ровенской области Светлана Наумчук отыскала рекордно большого белого гриба. ЕЕ находка весила 1,8 килограмм.

Об этом сообщают в Instagram-сообществе rivne_1283.

По словам женщины, такой гриб вырос в лесах Березнивщини.

"Женщина нашла гриб весом 1, 8 кг на Березнивщини. Фотографией гигантского белого гриба в соцсетях поделилась жительница Ровенской области Светлана Наумчук", - пишут под фото.

В сети такая находка вызвала настоящий ажиотаж. Многие пользователи даже не знали о существовании таких грибов-великанов.

Украинка нашла гриба-рекордсмена: вес трофея почти два килограмма (фото)Гриб-рекордсмен в Ровенской области (instagram.com/rivne_1283)

Другие пользователи пишут, что таких гриб заслуживает внимания, ведь такие нечасто случаются.

  • Молодец! Лишь бы не с червями;
  • Вот это гриб;
  • Фотошоп;
  • Вот зонт;
  • Вау, я такого еще не видела;
  • Вот так улов;
  • Такого нечасто встретишь.

Недавно мы сообщали, что в Винницкой области мужчина нашел грибы-гиганты, вес которых достигал - 3 кг. Оказалось, что это дождевики. Многие грибники их не считают нормальной добычей.

Также мы писали, что Комаровский рассказал, как действовать при отравлении грибами и назвал инструкцию по "выживанию". В частности, он рассказал о первых шагах помощи при отравлении ребенка грибами.

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