Українка знайшла гриба-рекордсмена: вага трофею майже два кілограми (фото)

У Рівненській області Світлана Наумчук відшукала рекордно великого білого гриба. ЇЇ знахідка важила 1,8 кілограм.

Про це повідомляють в Instagram-спільноті rivne_1283.

За словами жінки, такий гриб виріс у лісах Березнівщини.

"Жінка знайшла гриб вагою 1, 8 кг на Березнівщині. Фотографією гігантського білого гриба у соцмережах поділилася жителька Рівненщини Світлана Наумчук", - пишуть під фото.

У мережі така знахідка викликала справжній ажіотаж. Багато користувачів навіть не знали про існування таких грибів-велетнів.

Гриб-рекордсмен у Рівненській області (instagram.com/rivne_1283)

Інші користувачі пишуть, що таких гриб заслуговує уваги, адже такі нечасто трапляються.