Українка знайшла гриба-рекордсмена: вага трофею майже два кілограми (фото)
У Рівненській області Світлана Наумчук відшукала рекордно великого білого гриба. ЇЇ знахідка важила 1,8 кілограм.
Про це повідомляють в Instagram-спільноті rivne_1283.
За словами жінки, такий гриб виріс у лісах Березнівщини.
"Жінка знайшла гриб вагою 1, 8 кг на Березнівщині. Фотографією гігантського білого гриба у соцмережах поділилася жителька Рівненщини Світлана Наумчук", - пишуть під фото.
У мережі така знахідка викликала справжній ажіотаж. Багато користувачів навіть не знали про існування таких грибів-велетнів.
Гриб-рекордсмен у Рівненській області (instagram.com/rivne_1283)
Інші користувачі пишуть, що таких гриб заслуговує уваги, адже такі нечасто трапляються.
- Молодець! Аби лише не з хробаками;
- Оце то гриб;
- Фотошоп;
- Оце парасоля;
- Вау, я такого ще не бачила;
- Оце так улов;
- Такого не часто зустрінеш.
Нещодавно ми повідомляли, що на Вінниччині чоловік знайшов гриби-гіганти, вага яких сягала - 3 кг. Виявилося, що це дощовики. Багато грибників їх не вважають за нормальну здобич.
Також ми писали, що Комаровський розповів, як діяти при отруєнні грибами і назвав інструкцію з "виживання". Зокрема, він розповів про перші кроки допомоги при отруєнні дитини грибами.