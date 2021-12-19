Российскую актрису не пустили в Украину и запретили въезд на три года

По их данным, 32-летняя россиянка прибыла в аэропорт Борисполь авиарейсом из Варшавы.

"За нарушение норм украинского законодательства гражданку РФ в Украине пограничники не пропустили, кроме того она получила запрет въезда в Украину на ближайшие три года", - говорится в сообщении погранслужбы.

При этом не уточняется о какой именно российской актрисе идет речь. По данным LIGA.net, это была Любовь Резина (Баханкова).

Любовь Резина (Баханкова) (фото: instagram.com/baxankova_lyba)