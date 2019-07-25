Российский сериал "Чернобыль" с шашлыками и пивом разгромили в сети (видео)

Сериал "Чернобыль" от российского канала НТВ разгромили в сети за бездарность и убогость
Появился трейлер снятого в России сериала "Чернобыль". Режиссером сериала, посвященного аварии на Чернобыльской АЭС, стал Алексей Мурадов. А инициаторами того, чтобы снять "ответ" создателям самого популярного мини-сериала от HBO, выступили сотрудники пропагандистского канала НТВ.
В трехминутном ролике показана не только ликвидация последствий аварии на ЧАЭС. Авторы сериала много внимания уделили любовной линии, американским шпионам (именно ЦРУшники, по мнению авторов российского "Чернобыля", стали причиной трагедии на атомной электростанции в Припяти), а также пиву, шашлыкам и прочим непонятным вещам.
Трейлер сериала "Чернобыль" от российского канала НТВ
Пользователи сети уже разнесли сериал про Чернобыль от российских пропагандистов.
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Кроме того, в трейлере внимательные юзеры нашли множество киноляпов. Например, у двух автомобилей, появляющихся в кадре в разных сценах, одинаковые номерные знаки.
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Ранее мы писали о том, что Чернобыль станет туристическим брендом.