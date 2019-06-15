В сериале "Чернобыль" использовали технику ВСУ: все подробности

Сериал "Чернобыль" (фото: коллаж РБК-Украина)

В сериале "Чернобыль" сцены с авиацией были сняты в Борисполе

Сериал "Чернобыль" от HBO стал одним из самых рейтинговых из сериалов в истории. Мини-сериал получил очень высокие оценки (IMDb 9.7) и позитивные отзывы у кинокритиков. Многие сцены для сериала снимались в Украине. Об этом сообщают "Факты".

Так, к примеру, сцены с вертолетами были сняты под Киевом в Борисполе на базе бригады транспортной авиации ВСУ. Кроме того, украинские военные давали консультации кинематографистам, чтобы избежать "ляпов" в сериале.

Фото со съемок сериала "Чернобыль" (фото с соцсетей)

Съемки проводились в прошлом году. Необходимый материал отсняли за неделю. При этом съемочная площадка работала и днем и ночью. В качестве эвакуационных вертолетов использовалась авиатехника украинской бригады, которую специально "состарили".

"Американцы тщательно добивались эффекта "старины", чтобы тот не выглядел, как будто только что "из салона". А мы в свою очередь переживали, чтобы краска хорошо отмывалась. Ведь после съемок нам еще летать на этой "звезде". Забегая наперед, скажу, что вернули технику в том же виде, в котором приняли", - рассказал заместитель командира авиабригады Олег Михайленко.

Олег Михайленко (в центре) с главными актерами сериала "Чернобыль" (фото с соцсетей)

Он тскже рассказал, что когда снималась сцена с ученными на борту, то вертолет на самом деле не летел, а стоял на специальных вибрирующих подушках. С помощью их кинематографистам удалось имитировать полет.

Напомним, что некоторые "зимние" сцены из сериала "Чернобыль" были сняты на Троещине летом.

Ранее сообщалось, в России сериал "Чернобыль" назвали "идеологической манипуляцией" и требуют его запретить.