Російський серіал "Чорнобиль" з шашликами і пивом розгромили в мережі (відео)

Серіал "Чорнобиль" від російського каналу НТВ розгромили в мережі за бездарність і убогість
З'явився трейлер знятого в Росії серіалу "Чорнобиль". Режисером серіалу, присвяченого аварії на Чорнобильській АЕС, став Олексій Мурадов. А ініціаторами того, щоб зняти "відповідь" творцям самого популярного міні-серіалу від HBO, виступили співробітники пропагандистського каналу НТВ.
У трихвилинному ролику показана не тільки ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС. Автори серіалу багато уваги приділили любовній лінії, американським шпигунам (саме ЦРУшники, на думку авторів російського "Чорнобиля", стали причиною трагедії на атомній електростанції в Прип'яті), а також пиву, шашликам та іншим незрозумілим речам.
Трейлер серіалу "Чорнобиль" від російського каналу НТВ
Користувачі мережі вже рознесли серіал про Чорнобиль від російських пропагандистів.
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Крім того, в трейлері уважні юзери знайшли безліч кіноляпів. Наприклад, у двох автомобілів, що з'являються в кадрі в різних сценах, однакові номерні знаки.
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Раніше ми писали про те, що Чорнобиль стане туристичним брендом.