Сериал "Чернобыль": украинские звезды поделились эмоциями

Кадр из сериала "Чернобыль" (HBO.com)

Сериал "Чернобыль", по словам знаменитостей, говорит о том, что любая ложь имеет свою цену

Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и другие звезды рассказали о мыслях и эмоциях от просмотра сериала "Чернобыль", который стал самым популярным телепроектом, обогнав "Игру престолов".

Кадр из сериала "Чернобыль"

Так, ведущая "Світського життя" отметила, что очень важно, что продюсеры и сценаристы не меняли имена персонажей, а показали настоящую историю аварии на Чернобыльской АЭС.

"После просмотра я начала искать больше информации о судьбах ликвидаторов последствий катастрофы и узнала, что некоторые из них живы. Представляете? Сегодня они обычные люди, о них не говорит вся страна, их не вспоминают 26 апреля, в День памяти Чернобыльской трагедии. Но они - герои!" - сказала Осадчая и посоветовала посмотреть сериал всем, "чтобы понять, как решение отдельных людей и затмение властью могут изменить жизнь целой страны и привести к катастрофе".

Кадр из сериала "Чернобыль"

Эмоционально о сериале "Чернобіль" также высказался шоумен, продюсер и ведущий Юрий Горбунов. Он подчеркнул, что эта трагедия касается каждого.

"Это все о нас, об украинцах, которые стали заложниками человеческой небрежности и советской системы пренебрежения человеческими судьбами. Обязательно посмотрите сериал "Чернобыль"! Вы будете поражены правдивостью воспроизведенной истории", - написал Горбунов в своем Instagram-аккаунте.

Кадр из сериала "Чернобыль"

Не осталась в стороне и фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко. Она обратила внимание на то, что авторам удалось показать, насколько событие было жестоким и кровавым.

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя посмотрел сериал вместе с женой - певицей Alyosha.

"Я с самого детства интересовался данной историей и читал книги, которые были изданы во времена Советского союза по этой теме. Мне было интересно, как о Чернобыле сняли мировые режиссеры. Елена так же задевала тему Чернобыльской катастрофы, когда участвовала в Евровидении с песней "Sweet people". Видеоклип они снимали в Чернобыльской зоне. Я поражен самым сериалом, тем драматизмом, с которым передана эта катастрофа всемирного масштаба. И, судя по рейтингам в социальных сетях, сериал действительно заслуженно занял первое место в истории между всех других сериалов. Потому что, по моему мнению, только благодаря этому сериалу мир узнал об отваге простых людей, в основном украинцев, о том, на что они шли, чтобы спасти мир от непоправимый катастрофы. Кроме того, я жду после этого сериала реакции официальных государственных органов по восстановлению или, скажем, усилению внимания к памяти героев Чернобыля в виде памятников и названий улиц. Давно пора это сделать", - сказал Тарас.

Кадр из сериала "Чернобыль"

А Злата Огневич высказала свое мнение относительно сериала коротко, но эмоционально.

"Эхо Чернобыля мы слышим и помним до сих пор. Роковая ошибка стоила человечеству тысячи жизней. Но одновременно это страшное событие в очередной раз показало, что украинцы сильные и упорные. Я горжусь своим народом", - сказала певица.

Напомним, авторы сериала "Чернобыль" сделали важное заявление относительно шестой серии.

Ранее мы писали о том, что в сети разгорелся скандал из-за пикантных фото, сделанных в чернобыльской зоне.