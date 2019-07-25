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Российский сериал "Чернобыль" с шашлыками и пивом разгромили в сети (видео)

STYLERФильмы и сериалы    25.07.2019 - 14:15
Российский сериал "Чернобыль" с шашлыками и пивом разгромили в сети (видео)
Кадр из российского сериала "Чернобыль"

Сериал "Чернобыль" от российского канала НТВ разгромили в сети за бездарность и убогость

Появился трейлер снятого в России сериала "Чернобыль". Режиссером сериала, посвященного аварии на Чернобыльской АЭС, стал Алексей Мурадов. А инициаторами того, чтобы снять "ответ" создателям самого популярного мини-сериала от HBO, выступили сотрудники пропагандистского канала НТВ.

В трехминутном ролике показана не только ликвидация последствий аварии на ЧАЭС. Авторы сериала много внимания уделили любовной линии, американским шпионам (именно ЦРУшники, по мнению авторов российского "Чернобыля", стали причиной трагедии на атомной электростанции в Припяти), а также пиву, шашлыкам и прочим непонятным вещам.

Трейлер сериала "Чернобыль" от российского канала НТВ

Пользователи сети уже разнесли сериал про Чернобыль от российских пропагандистов.

  • Отличный способ выставить себя дегенератами на фоне фильма от HBO. Поддерживаю
  • Тот неловкий момент, когда у британцев антураж в фильме про СССР получился лучше, чем у страны, которая этим СССР была.
  • А теперь посмотрите трейлер сериала от НВО. Чувствуете разницу?
  • Товарищи бойцы, смотреть это г... пойдут только добровольцы.
  • Где атмосферная музыка, игра актеров? Уровень "Сватов"

Российский сериал &quot;Чернобыль&quot; с шашлыками и пивом разгромили в сети (видео)

Скриншот

  • Какое же убогое г*вно, прямо за версту несет желтухой уровня НТВ. Им до HBO как китайцу раком до Луны.
  • Ну, вы же сами понимаете, что это хр*нь из-под хвоста радиоактивной собаки, да?
  • Это мог бы быть сериал о ликвидаторах, сломанных судьбах и опасностях атомной энергетики, но по старой доброй традиции он будет о КГБ-шнике.

Российский сериал &quot;Чернобыль&quot; с шашлыками и пивом разгромили в сети (видео)

Скриншот

Российский сериал &quot;Чернобыль&quot; с шашлыками и пивом разгромили в сети (видео)

Скриншот

  • НТВ выложили трейлер российской версии сериала "Чернобыль". По сюжету, перемежающемуся любовью сссэрки к сссэру-КГБшнику, авария произошла из-за ЦРУшника. Пока все, что удалось понять. Расстроюсь, если в конце фильма КГБшник не предотвратит аварию.

Российский сериал &quot;Чернобыль&quot; с шашлыками и пивом разгромили в сети (видео)

Скриншот

  • Первый кадр трейлера НТВшного сериала "Чернобыль" уже впечатляет. Кстати, как и ожидалось, все будет по секретным документам - аварию подстроил диверсант из ЦРУ. Классика.

Российский сериал &quot;Чернобыль&quot; с шашлыками и пивом разгромили в сети (видео)

Скриншот

Кроме того, в трейлере внимательные юзеры нашли множество киноляпов. Например, у двух автомобилей, появляющихся в кадре в разных сценах, одинаковые номерные знаки. 

Российский сериал &quot;Чернобыль&quot; с шашлыками и пивом разгромили в сети (видео)

Скриншот

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