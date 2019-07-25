Російський серіал "Чорнобиль" з шашликами і пивом розгромили в мережі (відео)

Кадр з російського серіалу "Чорнобиль"

Серіал "Чорнобиль" від російського каналу НТВ розгромили в мережі за бездарність і убогість

З'явився трейлер знятого в Росії серіалу "Чорнобиль". Режисером серіалу, присвяченого аварії на Чорнобильській АЕС, став Олексій Мурадов. А ініціаторами того, щоб зняти "відповідь" творцям самого популярного міні-серіалу від HBO, виступили співробітники пропагандистського каналу НТВ.

У трихвилинному ролику показана не тільки ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС. Автори серіалу багато уваги приділили любовній лінії, американським шпигунам (саме ЦРУшники, на думку авторів російського "Чорнобиля", стали причиною трагедії на атомній електростанції в Прип'яті), а також пиву, шашликам та іншим незрозумілим речам.

Трейлер серіалу "Чорнобиль" від російського каналу НТВ

Користувачі мережі вже рознесли серіал про Чорнобиль від російських пропагандистів.

Відмінний спосіб виставити себе дегенератами на тлі фільму від HBO. Підтримую

Той незграбний момент, коли у британців антураж у фільмі про СРСР вийшов краще, ніж у країни, яка цим СРСР була.

А тепер подивіться трейлер серіалу від НВО. Відчуваєте різницю?

Товариші бійці, дивитися це г... підуть тільки добровольці.

Де атмосферна музика, гра акторів? Рівень "Сватів"

Скріншот

Яке ж убоге г*вно, прямо за версту несе жовтизною рівня НТВ. Їм до HBO як китайцеві раком до Місяця.

Ну, ви ж самі розумієте, що це хр*нь з-під хвоста радіоактивного пса, так?

Це міг би бути серіал про ліквідаторів, зламані долі і небезпеки атомної енергетики, але за старою доброю традицією він буде про КДБ-шника.

Скріншот

Скріншот

НТВ виклали трейлер російської версії серіалу "Чорнобиль". За сюжетом, переплетеного любов'ю сссерки до сссера-КГБшника, аварія сталася через ЦРУшника. Поки все, що вдалося зрозуміти. Турбуватимуся, якщо в кінці фільму КДБіст не запобіжить аварії.

Скріншот

Перший кадр трейлера НТВшного серіалу "Чорнобиль" вже вражає. До речі, як і очікувалося, все буде по секретних документів - аварію влаштував диверсант з ЦРУ. Класика.

Скріншот

Крім того, в трейлері уважні юзери знайшли безліч кіноляпів. Наприклад, у двох автомобілів, що з'являються в кадрі в різних сценах, однакові номерні знаки.

Скріншот

Раніше ми писали про те, що Чорнобиль стане туристичним брендом.