Российский наемник слил фото кадровых военных РФ на Донбассе: подробности

В сети сообщили о смерти российского наемника и пособника боевиков. Кроме того, появились фото военных ВС РФ, которые воюют против Украины на оккупированных территориях на Донбассе. Фото террористов опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Александр Штефан (Штирлиц).

Погибший - 49-летний россиянин Карагаев из Анапы Краснодарского края был "Членом Союза Добровольцев Донбасса".

Отмечается, что обстоятельства его гибели требуют уточнения.

Ликвидирован российский наемник Константин Карагаев с позывным Ювелир (Фото: myrotvorets.center)

Другой 53-летний наемник - уроженец Орехово-Зуево Московской области (РФ) Евгений Скрипник с позывным Прапор - слил в сети фото кадровых российских военных на Донбассе.

Он занимается сбором и доставкой военного снаряжения для террористов на Донбассе.

Как говорится на сайте "Миротворца", военный пенсионер примкнул к боевикам в 2016 году.

Добавим, что Прапор часто публиковал в сети фото кадровых российских военных, которые воюют в радях бандформирования "ДНР".

Российский наемник Прапор показал фото кадровых российских военных на Донбассе (Фото: facebook.com/ukrop.bc)

"Он выкладывает интересные фото и не только. Но это не главное, интересным фактом является то, что бывают случаи, когда Женя выкладывал фото оккупантов в масках. Очень редко, но бывает. В большинстве наемники не прячут свои лица, а в этих случаях можно твердо утверждать, что он находится как раз на позициях, где кадровые военнослужащие ВС РФ или подразделения спецопераций. Которые строго относятся к своей идентификации и постоянно стараются избегать фото или одевают маски", - написал Штефан.

Российский наемник Евгений Скрипник с позывным Прапор (Фото: myrotvorets.center)

По данным "Миротворца", ГПУ установило, что Скрипник является одним из убийц кримско-татарского активиста Ришата Аметова.

"При проведении досудебного расследования установлено, что в начале марта 2014 Решат Аметов, демонстрируя свою проукраинскую позицию, не признавая оккупацию полуострова, вышел на одиночный пикет к зданию Совета Министров АР Крым в г. Симферополе. Именно оттуда его похитили трое "самообороновцев" и отвезли в штаб незаконного вооруженного формирования. Через две недели, тело убитого и замученного Аметова были обнаружены в Белогорском районе АР Крым", - говорится в публикации.

Скрипник служил 76-й воздушно-десантной дивизии 1984-1986, 01660 1984-1984

В/Ч 24538, в 728-м отдельном батальоне связи 1984-1986, в/ч пп 11507 1993-1999, в / ч п.п.11507 149МСП 201МСД 1993-1999

Как сообщалось, ранее в сети рассказали о ликвидации на Донбассе российского наемника из "православной армии".

Также мы писали о том, что еще до объявления "хлебного перемирия" воины ВСУ взорвали прсреди временно оккупированного города Ясиноватая Донецкой области дом "главы МВД" "ДНР" Алексея Дикого. В сети недавно показали видео спецоперации.