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На Донбассе ликвидировали "легенду ДНР": фото боевика

STYLERЖизнь    01.08.2019 - 20:15
На Донбассе ликвидировали "легенду ДНР": фото боевика
Фото: Боевик Сергей Евсеев (facebook.com/ukrop.bc)

Боевик получил ранения на Донбассе в 2017 году и обращался тогда в местную больницу

На Донбассе ликвидировали еще одного боевика из рядов террористов. Его называли легендой "ДНР", также он известен по позывному "Смс". Настоящее имя Сергей Евсеев. Он родом из Шахтерска, где осталась жить его мать. Об этом сообщает Анатолий Штефан на своей Facebook-странице, а также в канале Telegram.

"30.07.19 Евсеев "Смс" Сергей из Шахтерска. Предположительно в Приазовье, 9 ошпмп 1ак", - написал Штефан.

Также блогер опубликовал фотографии убитого террориста.

На Донбассе ликвидировали &quot;легенду ДНР&quot;: фото боевикаНа Донбассе ликвидировали &quot;легенду ДНР&quot;: фото боевикаФото: Боевик Сергей Евсеев (facebook.com/ukrop.bc)

На сайте"Миротворец" сообщают, что у боевика дома в Шахтерске осталась мать. Он получил ранения в марте 2017 года и обращался в больницу на оккупированной территории Донбасса.

На Донбассе ликвидировали &quot;легенду ДНР&quot;: фото боевика

Скриншот (me/a_shtirlitz)

В комментариях к посту люди отмечают, что боевик при жизни напоминал покойника.

  • Он и при жизни напоминал покойника.
  • Божечки, какой страх!
  • Король ночи?
  • Этим фото можно пугать детей. Настоящий кощей.

На Донбассе ликвидировали &quot;легенду ДНР&quot;: фото боевикаСкриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)

Как мы ранее писали, СБУ сдался боевик группировки "ДНР", который был у террористов сотрудником "военной прокуратуры". Сергей Лукьяненко передал украинским спецслужбам важные сведения и даже стал двойным агентом. 

Добавим, что в конце января сотрудница исправительной колонии "ДНР" добровольно сдалась полицейским.

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