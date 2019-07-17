Новый груз 200: на Донбассе ликвидировали российского "православного" наемника (фото)

Фото: Война на Донбассе (YouTube screenshot/RafaVideoart channel)

Сам боевик родился в Горловке

На Донбассе ликвидировали еще одного российского наемника из "православной армии". Отмечается, что это 36-летний боевик Александр Лантратов, которого разыскивали, как пропавшего без вести в соцсетях. О новом грузе 200 сообщил на своей странице в Twitter Necto Mancer. Отмечается, что мужчина воевал в рядах "Русской православной армии".

"Что ж вы не говорите, что мальчик не просто так из дома ушел, а в #роа ушел? И "по имеющейся информации Феликс погиб не от бандеровской пули", - написал блогер под фото.

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Фото: Боевик Александр Ланстратов (twitter.com/666_mancer)

В посте отмечается, что мать боевика с позывным Феликса уверена, что он погиб не от "бандеровской пули". С 2016 года она не знала о местонахождении сына, хотя была в курсе, что он поехал "освобождать Донбасс".

Также опубликовано видео, на котором Феликс присягает в верности "ДНР". Сам боевик родом из Горловки.

Как мы ранее писали, на Донбассе силами Вооруженных сил Украины был ликвидирован боевик "ДНР" Сторожев Игорь Сергеевич на прозвище "Марик". Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, который и опубликовал его фото.

Ранее сообщалось, что подозреваемый по делу катастрофы MH17 Владимир Цемах сознался, как прятал "Бук".