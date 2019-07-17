ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новый груз 200: на Донбассе ликвидировали российского "православного" наемника (фото)

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 20:23
Новый груз 200: на Донбассе ликвидировали российского "православного" наемника (фото)
Фото: Война на Донбассе (YouTube screenshot/RafaVideoart channel)

Сам боевик родился в Горловке

На Донбассе ликвидировали еще одного российского наемника из "православной армии". Отмечается, что это 36-летний боевик Александр Лантратов, которого разыскивали, как пропавшего без вести в соцсетях. О новом грузе 200 сообщил на своей странице в Twitter Necto Mancer. Отмечается, что мужчина воевал в рядах "Русской православной армии".

"Что ж вы не говорите, что мальчик не просто так из дома ушел, а в #роа ушел? И "по имеющейся информации Феликс погиб не от бандеровской пули", - написал блогер под фото.

Новый груз 200: на Донбассе ликвидировали российского &quot;православного&quot; наемника (фото)Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Новый груз 200: на Донбассе ликвидировали российского &quot;православного&quot; наемника (фото)

Фото: Боевик Александр Ланстратов (twitter.com/666_mancer)

В посте отмечается, что мать боевика с позывным Феликса уверена, что он погиб не от "бандеровской пули". С 2016 года она не знала о местонахождении сына, хотя была в курсе, что он поехал "освобождать Донбасс".

Также опубликовано видео, на котором Феликс присягает в верности "ДНР". Сам боевик родом из Горловки.

 

 

Как мы ранее писали, на Донбассе силами Вооруженных сил Украины был ликвидирован боевик "ДНР" Сторожев Игорь Сергеевич на прозвище "Марик". Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, который и опубликовал его фото.

 Ранее сообщалось, что подозреваемый по делу катастрофы MH17 Владимир Цемах сознался, как прятал "Бук".

Рулят ублюдки и уголовники: дончанин рассказал о суровой жизни в "ДНР" Новый груз 200: ликвидированы двое боевиков на Донбассе (фото)
Новости Украины ДНРгруз
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь