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Российский актер-"путинист" приехал в оккупированный Херсон: что он там забыл

Новина українською →
Херсон, Четверг 30 июня 2022 11:41
Российский актер-"путинист" приехал в оккупированный Херсон: что он там забыл Сергей Гармаш приехал в Херсон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российский актер Сергей Гармаш решил посетить временно оккупированный Херсон, который нагло захватили россияне. Сам артист родился в этом городе, но всячески поддерживает войну в Украине и является поклонником Владимира Путина.

О его прибытии в Херсон сообщили ряд российских СМИ.

Зачем Гармаш приехал в Херсон

"Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России Гармаш Сергей Леонидович. Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра", - сообщил глава оккупационной "областной администрации" Владимир Сальдо.

Гармаш якобы собирается восстанавливать работу Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша, в котором начинал свою актерскую карьеру.

Отметим, что 63-летний актер – уроженец Херсона, а закончил он Днепропетровское театральное училище.

В 2008 году именно этот театр подвал кандидатуру Гармаша на получение звания Почетного гражданина Херсона и он это звание получил. Как не цинично бы это звучало сейчас, но тогда Гармаш получил это звание.

Что говорил ранее Гармаш

Гармаш в своих интервью постоянно заявлял, что он вне политики, потому что каждый должен заниматься "своим делом".

Он также ни сказал ни единого слова про оккупацию своего родного города. А вот на встречах с Путиным актер замечен неоднократно. Судя по всему, ему по душе вся та жестокость, которую воплощает путинский режим.

Российский актер-&quot;путинист&quot; приехал в оккупированный Херсон: что он там забылСергей Гармаш поддерживает Путина (фото: ria.ru)

Гармаш снимался в таких фильмах, как: "Каменская", "Ворошиловский стрелок", "По ту сторону смерти" и другие.

Как мы ранее писали, Шон Пенн приехал в Украину, чтобы своими глазами увидеть преступления Путина.

Кстати, по Львову прогулялся еще один знаменитый актер.

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