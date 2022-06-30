Російський актор-"путініст" приїхав в окупований Херсон: що він там забув

Російський актор Сергій Гармаш вирішив відвідати тимчасово окупований Херсон, який нахабно захопили росіяни. Сам артист народився в цьому місті, але всіляко підтримує війну в Україні і є шанувальником Володимира Путіна.

Навіщо Гармаш приїхав до Херсона

"Приїхав на батьківщину, в Херсон, наш з вами спільний друг і один з улюблених акторів всієї Росії Гармаш Сергій Леонідович. Сказав, що він підключиться до відновлення роботи нашого театру", - повідомив голова окупаційної "обласної адміністрації" Володимир Сальдо.

Гармаш нібито збирається відновлювати роботу Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, в якому починав свою акторську кар'єру.

Зазначимо, що 63-річний актор - уродженець Херсона, а закінчив він Дніпропетровське театральне училище.

У 2008 році саме цей театр підвал кандидатуру Гармаша на отримання звання Почесного громадянина Херсона і він це звання отримав. Як не цинічно б це звучало зараз, але тоді Гармаш отримав це звання.

Що говорив раніше Гармаш

Гармаш у своїх інтерв'ю постійно заявляв, що він поза політикою, тому що кожен повинен займатися "своєю справою".

Він також не сказав жодного слова про окупацію свого рідного міста. А ось на зустрічах з Путіним актор помічений неодноразово. Судячи з усього, йому до душі вся та жорстокість, яку втілює путінський режим.

Сергій Гармаш підтримує Путіна (фото: ria.ru)

Гармаш знімався в таких фільмах, як: "Каменська", "Ворошиловський Стрілець", "По той бік смерті" та інші.