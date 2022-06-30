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Російський актор-"путініст" приїхав в окупований Херсон: що він там забув

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Херсон, Четвер 30 червня 2022 11:41
Російський актор-"путініст" приїхав в окупований Херсон: що він там забув Сергій Гармаш приїхав до Херсона (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російський актор Сергій Гармаш вирішив відвідати тимчасово окупований Херсон, який нахабно захопили росіяни. Сам артист народився в цьому місті, але всіляко підтримує війну в Україні і є шанувальником Володимира Путіна.

Про його прибуття в Херсон повідомили ряд російських ЗМІ.

Навіщо Гармаш приїхав до Херсона

"Приїхав на батьківщину, в Херсон, наш з вами спільний друг і один з улюблених акторів всієї Росії Гармаш Сергій Леонідович. Сказав, що він підключиться до відновлення роботи нашого театру", - повідомив голова окупаційної "обласної адміністрації" Володимир Сальдо.

Гармаш нібито збирається відновлювати роботу Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, в якому починав свою акторську кар'єру.

Зазначимо, що 63-річний актор - уродженець Херсона, а закінчив він Дніпропетровське театральне училище.

У 2008 році саме цей театр підвал кандидатуру Гармаша на отримання звання Почесного громадянина Херсона і він це звання отримав. Як не цинічно б це звучало зараз, але тоді Гармаш отримав це звання.

Що говорив раніше Гармаш

Гармаш у своїх інтерв'ю постійно заявляв, що він поза політикою, тому що кожен повинен займатися "своєю справою".

Він також не сказав жодного слова про окупацію свого рідного міста. А ось на зустрічах з Путіним актор помічений неодноразово. Судячи з усього, йому до душі вся та жорстокість, яку втілює путінський режим.

Російський актор-&quot;путініст&quot; приїхав в окупований Херсон: що він там забувСергій Гармаш підтримує Путіна (фото: ria.ru)

Гармаш знімався в таких фільмах, як: "Каменська", "Ворошиловський Стрілець", "По той бік смерті" та інші.

Як ми раніше писали, Шон Пенн приїхав в Україну, щоб своїми очима побачити злочини Путіна.

До речі, Львовом прогулявся ще один знаменитий актор.

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