Российские оккупанты взяли в заложники священника ПЦУ

25 февраля 2022 года было получено известие о 13 павших военных на острове Змеиный. Украинская сторона провела переговоры об эвакуации павших. В тот же день на остров отправили украинское спасательное судно "САПФИР". На нем был экипаж и протоиерей Василий Вырозуб.

Российские военные взяли в плен священника ПЦУ (фото: facebook.com/od.eparchy)

На следующий день священнослужитель получил уведомление о том, что судно находится под стражей российских военных кораблей. При этом ни экипаж, ни священника на остров Змеиный не пускают. С судном такая же ситуация.

ПЦУ подозревает, что оккупанты под предлогом благотворительной миссии решили использовать ситуацию, как повод заманить судно в плен.

27 февраля судно, экипаж и представители миссии, под конвоем направились в неизвестном направлении. Кроме того, по словам Вырозуба, на острове не было павших военнослужащих, а экипаж судна стал заложниками.