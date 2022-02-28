Російські окупанти взяли в заручники священика ПЦУ

Російські окупанти взяли в полон священика Православної церкви України. У полон потрапив священнослужитель Одеської єпархії ПЦУ протоієрей Василь Вирозуб.
Про це розповіли на Facebook-сторінці Одеської єпархії ПЦУ.
25 лютого 2022 року було отримано звістку про 13 полеглих військових на острові Зміїний. Українська сторона провела переговори про евакуацію полеглих. Того ж дня на острів відправили українське рятувальне судно "Сапфір". На ньому був екіпаж і протоієрей Василь Вирозуб.
Російські військові взяли в полон священника ПЦУ (фото: facebook.com/od.eparchy)
Наступного дня священнослужитель отримав повідомлення про те, що судно перебуває під вартою російських військових кораблів. При цьому ні екіпаж, ні священника на острів Зміїний не пускають. З судном така ж ситуація.
ПЦУ підозрює, що окупанти під приводом благодійної місії вирішили використовувати ситуацію, як привід заманити судно в полон.
27 лютого судно, екіпаж і представники місії, під конвоєм попрямували в невідомому напрямку. Крім того, за словами Вирозуба, на острові не було полеглих військовослужбовців, а екіпаж судна став заручниками.
Нагадаємо, з початку війни з Росією загинули понад 350 мирних українців, серед них є діти.
Ми також писали про те, що українцям розповіли, як чинити опір колонам ворога.