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С начала войны с Россией погибли более 350 мирных украинцев, среди них есть дети

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Киев, Понедельник 28 февраля 2022 00:30
С начала войны с Россией погибли более 350 мирных украинцев, среди них есть дети Фото: в Украине погибли более 350 мирных жителей (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине с начала нападения России погибли более 350 мирных жителей. Среди жертв российских захватчиков - 14 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

"Среди мирного населения погибли 352 человека, в том числе 14 детей", - написал в своем Telegram Геращенко.

По его словам, МВД Украины готовит поименные списки жертв "путинского фашизма".

Напомним, МВД Украины создало сайт для поиска пленных и убитых российских солдат, чтобы их семьи могли узнать их судьбу.

Отметим, боевые действия на территории Украины продолжаются пятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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