С начала войны с Россией погибли более 350 мирных украинцев, среди них есть дети
Фото: в Украине погибли более 350 мирных жителей (фото: Getty Images)
В Украине с начала нападения России погибли более 350 мирных жителей. Среди жертв российских захватчиков - 14 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.
"Среди мирного населения погибли 352 человека, в том числе 14 детей", - написал в своем Telegram Геращенко.
По его словам, МВД Украины готовит поименные списки жертв "путинского фашизма".
Напомним, МВД Украины создало сайт для поиска пленных и убитых российских солдат, чтобы их семьи могли узнать их судьбу.
Отметим, боевые действия на территории Украины продолжаются пятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.